Залежить передусім від Трампа - Зеленський про гарантії безпеки від США
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що надання США гарантій безпеки Україні залежить від президента Дональда Трампа. Україна прагне юридично зобов'язуючих гарантій безпеки.
Деталі
Передусім, я хочу подякувати командам і американській команді, яка була відкрита щодо обговорення гарантій безпеки. Бо це гарантії безпеки, які Америка дає Україні, а не навпаки. Тому для нас це дуже важливо, що є сигнал, що ми хочемо юридично зобов'язуючі гарантії безпеки. І це залежить, передусім, від президента Трампа. Питання в тому, які президент Трамп готовий дати гарантії безпеки України
Нагадаємо
Президент Зеленський повідомив, що США запропонували Україні 15-річні гарантії безпеки, проте Україна прагне більшого терміну. Він вважатиме успіхом, якщо Трамп погодиться на це під час їхньої зустрічі.