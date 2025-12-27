$41.930.00
Рубрики
Залежить передусім від Трампа - Зеленський про гарантії безпеки від США

Київ • УНН

Володимир Зеленський заявив, що надання США гарантій безпеки Україні залежить від президента Дональда Трампа. Україна прагне юридично зобов'язуючих гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що надання США гарантії безпеки Україні залежить від президента Дональда Трампа, передає УНН.

Деталі

Передусім, я хочу подякувати командам і американській команді, яка була відкрита щодо обговорення гарантій безпеки. Бо це гарантії безпеки, які Америка дає Україні, а не навпаки. Тому для нас це дуже важливо, що є сигнал, що ми хочемо юридично зобов'язуючі гарантії безпеки. І це залежить, передусім, від президента Трампа. Питання в тому, які президент Трамп готовий дати гарантії безпеки України

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив, що США запропонували Україні 15-річні гарантії безпеки, проте Україна прагне більшого терміну. Він вважатиме успіхом, якщо Трамп погодиться на це під час їхньої зустрічі.

Павло Башинський

