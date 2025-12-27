Зависит прежде всего от Трампа - Зеленский о гарантиях безопасности от США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставление США гарантий безопасности Украине зависит от президента Дональда Трампа, передает УНН.

Детали

Прежде всего, я хочу поблагодарить команды и американскую команду, которая была открыта для обсуждения гарантий безопасности. Потому что это гарантии безопасности, которые Америка дает Украине, а не наоборот. Поэтому для нас очень важно, что есть сигнал, что мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности. И это зависит, прежде всего, от президента Трампа. Вопрос в том, какие президент Трамп готов дать гарантии безопасности Украине - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский сообщил, что США предложили Украине 15-летние гарантии безопасности, однако Украина стремится к большему сроку. Он будет считать успехом, если Трамп согласится на это во время их встречи.