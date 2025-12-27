Зависит прежде всего от Трампа - Зеленский о гарантиях безопасности от США
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставление США гарантий безопасности Украине зависит от президента Дональда Трампа, передает УНН.
Детали
Прежде всего, я хочу поблагодарить команды и американскую команду, которая была открыта для обсуждения гарантий безопасности. Потому что это гарантии безопасности, которые Америка дает Украине, а не наоборот. Поэтому для нас очень важно, что есть сигнал, что мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности. И это зависит, прежде всего, от президента Трампа. Вопрос в том, какие президент Трамп готов дать гарантии безопасности Украине
Напомним
Президент Зеленский сообщил, что США предложили Украине 15-летние гарантии безопасности, однако Украина стремится к большему сроку. Он будет считать успехом, если Трамп согласится на это во время их встречи.