$41.930.00
49.430.00
ukenru
11:05 • 1404 просмотра
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧСPhoto
06:01 • 17952 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 27798 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 64543 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 41669 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 43802 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 59567 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29370 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22974 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 20288 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
публикации
Эксклюзивы
Актуальные места
Зависит прежде всего от Трампа - Зеленский о гарантиях безопасности от США

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что предоставление США гарантий безопасности Украине зависит от президента Дональда Трампа. Украина стремится к юридически обязывающим гарантиям безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставление США гарантий безопасности Украине зависит от президента Дональда Трампа, передает УНН.

Детали

Прежде всего, я хочу поблагодарить команды и американскую команду, которая была открыта для обсуждения гарантий безопасности. Потому что это гарантии безопасности, которые Америка дает Украине, а не наоборот. Поэтому для нас очень важно, что есть сигнал, что мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности. И это зависит, прежде всего, от президента Трампа. Вопрос в том, какие президент Трамп готов дать гарантии безопасности Украине

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский сообщил, что США предложили Украине 15-летние гарантии безопасности, однако Украина стремится к большему сроку. Он будет считать успехом, если Трамп согласится на это во время их встречи.

Павел Башинский

