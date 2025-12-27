Украина предлагает пошаговые действия, чтобы мирный план реально работал - Зеленский

Украина хочет предложить пошаговый план, как можно сделать так, чтобы все мирные планы реально работали. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Мы сегодня имеем двусторонний трек. Мы встречаемся с США. Мы обсуждаем гарантии безопасности Украина-США. Это один документ. Мы обсуждаем также гарантии безопасности из Европы. Мы обсуждаем военное измерение, это часть гарантий безопасности. Четвертое, мы обсуждаем план благосостояния - это план восстановления, в котором будет много документов. Пятое, то что мы хотим обсудить с президентом, это план последовательных действий. То есть мы хотим предложить шаг за шагом, как можно, сделать так, чтобы все те планы, о которых я уже сказал, реально заработали. Они проговорят с россиянами, и будем иметь фидбек