Украина предлагает пошаговые действия, чтобы мирный план реально работал - Зеленский

$41.930.00
49.430.00
ukenru
11:54 • 576 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
11:05 • 3836 просмотра
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧСPhoto
27 декабря, 06:01 • 19698 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 29290 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 67284 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 42582 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 44389 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 60778 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29476 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 23047 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.2м/с
81%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД27 декабря, 02:27 • 23964 просмотра
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева27 декабря, 05:42 • 18207 просмотра
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto07:13 • 11476 просмотра
В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях - Минэнерго08:11 • 9484 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр08:50 • 9000 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 33318 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 67284 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 31147 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 60778 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 56513 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Польша
Канада
Реклама
УНН Lite
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto07:40 • 7094 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 33322 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 16265 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 15821 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 17545 просмотра
Актуальное
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
Социальная сеть
Отопление
МиГ-31

Украина предлагает пошаговые действия, чтобы мирный план реально работал - Зеленский

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президент Зеленский сообщил о разработке Украиной пошагового плана для реализации всех мирных инициатив. Он включает двусторонние переговоры по гарантиям безопасности с США и Европой, обсуждение военного измерения и плана восстановления.

Украина предлагает пошаговые действия, чтобы мирный план реально работал - Зеленский

Украина хочет предложить пошаговый план, как можно сделать так, чтобы все мирные планы реально работали. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

Мы сегодня имеем двусторонний трек. Мы встречаемся с США. Мы обсуждаем гарантии безопасности Украина-США. Это один документ. Мы обсуждаем также гарантии безопасности из Европы. Мы обсуждаем военное измерение, это часть гарантий безопасности. Четвертое, мы обсуждаем план благосостояния - это план восстановления, в котором будет много документов. Пятое, то что мы хотим обсудить с президентом, это план последовательных действий. То есть мы хотим предложить шаг за шагом, как можно, сделать так, чтобы все те планы, о которых я уже сказал, реально заработали. Они проговорят с россиянами, и будем иметь фидбек

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставление США гарантий безопасности Украине зависит от президента Дональда Трампа.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Военное положение
Война в Украине
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина