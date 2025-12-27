Россия поставила задачу организовать голосование для украинцев на территории РФ и тех, кто находится на оккупированных территориях - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что Россия поставила задачу организовать голосование для украинцев на своей территории и на оккупированных территориях Украины. Это имеет целью показать большое количество украинцев на этих территориях.
Детали
Прежде всего, запрос и месседж был от США. Мы знаем, что до этого звучало это и от россиян. Я всегда говорил, что не держусь за кресло, мы готовы к этому. Я политически готов, но нужно быть готовыми законодательно, чтобы выборы были потом признаны легитимно
Он отметил, что для проведения выборов нужна безопасность.
"Должно быть безопасное небо, и безопасность везде на нашей территории, по крайней мере на время выборов, или на время референдума. Референдум - это те же выборы. Это тот же процесс – дать возможность людям прийти и проголосовать. Очень важно, чтобы было присутствие наблюдателей. Везде", - добавил Зеленский.
По его словам, важно видеть, какие действия предпринимает Россия уже, и какие противодействия должны предпринимать наши партнеры относительно потенциальных выборов.
У меня был утром доклад Службы внешней разведки. Россия уже поставила задачу сделать все, чтобы была возможность голосовать у украинцев, которые находятся на территории России, а также у тех украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины Россией. То есть, для чего они это делают? Задача так и стоит, что обязательно поднимать этот вопрос, что там живет большое количество людей и они имеют право на голосование для того, чтобы потом сказать, что Россия не признает этих выборов. Как вы видите, России все равно каким образом донести месседж относительно нелегитимности украинской власти
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вынести мирный план на референдум, если Россия согласится на прекращение огня минимум на 60 дней.