Россия поставила задачу организовать голосование для украинцев на территории РФ и тех, кто находится на оккупированных территориях - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже поставила задачу организовать голосование для украинцев на территории РФ и тех, кто находится на оккупированных территориях. Это делается для того, чтобы показать, что на этих территориях живет много украинцев, передает УНН.

Прежде всего, запрос и месседж был от США. Мы знаем, что до этого звучало это и от россиян. Я всегда говорил, что не держусь за кресло, мы готовы к этому. Я политически готов, но нужно быть готовыми законодательно, чтобы выборы были потом признаны легитимно

Он отметил, что для проведения выборов нужна безопасность.

"Должно быть безопасное небо, и безопасность везде на нашей территории, по крайней мере на время выборов, или на время референдума. Референдум - это те же выборы. Это тот же процесс – дать возможность людям прийти и проголосовать. Очень важно, чтобы было присутствие наблюдателей. Везде", - добавил Зеленский.

По его словам, важно видеть, какие действия предпринимает Россия уже, и какие противодействия должны предпринимать наши партнеры относительно потенциальных выборов.

У меня был утром доклад Службы внешней разведки. Россия уже поставила задачу сделать все, чтобы была возможность голосовать у украинцев, которые находятся на территории России, а также у тех украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины Россией. То есть, для чего они это делают? Задача так и стоит, что обязательно поднимать этот вопрос, что там живет большое количество людей и они имеют право на голосование для того, чтобы потом сказать, что Россия не признает этих выборов. Как вы видите, России все равно каким образом донести месседж относительно нелегитимности украинской власти