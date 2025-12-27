$41.930.00
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧС
08:50 • 5852 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр
06:01 • 17768 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 27616 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 64205 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
26 декабря, 13:36 • 41580 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 43732 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 59407 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29358 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22965 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Россия поставила задачу организовать голосование для украинцев на территории РФ и тех, кто находится на оккупированных территориях - Зеленский

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Президент Украины заявил, что Россия поставила задачу организовать голосование для украинцев на своей территории и на оккупированных территориях Украины. Это имеет целью показать большое количество украинцев на этих территориях.

Россия поставила задачу организовать голосование для украинцев на территории РФ и тех, кто находится на оккупированных территориях - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже поставила задачу организовать голосование для украинцев на территории РФ и тех, кто находится на оккупированных территориях. Это делается для того, чтобы показать, что на этих территориях живет много украинцев, передает УНН.

Детали

Прежде всего, запрос и месседж был от США. Мы знаем, что до этого звучало это и от россиян. Я всегда говорил, что не держусь за кресло, мы готовы к этому. Я политически готов, но нужно быть готовыми законодательно, чтобы выборы были потом признаны легитимно

- сказал Зеленский.

Он отметил, что для проведения выборов нужна безопасность.

"Должно быть безопасное небо, и безопасность везде на нашей территории, по крайней мере на время выборов, или на время референдума. Референдум - это те же выборы. Это тот же процесс – дать возможность людям прийти и проголосовать. Очень важно, чтобы было присутствие наблюдателей. Везде", - добавил Зеленский.

По его словам, важно видеть, какие действия предпринимает Россия уже, и какие противодействия должны предпринимать наши партнеры относительно потенциальных выборов.

У меня был утром доклад Службы внешней разведки. Россия уже поставила задачу сделать все, чтобы была возможность голосовать у украинцев, которые находятся на территории России, а также у тех украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины Россией. То есть, для чего они это делают? Задача так и стоит, что обязательно поднимать этот вопрос, что там живет большое количество людей и они имеют право на голосование для того, чтобы потом сказать, что Россия не признает этих выборов. Как вы видите, России все равно каким образом донести месседж относительно нелегитимности украинской власти

- отметил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вынести мирный план на референдум, если Россия согласится на прекращение огня минимум на 60 дней.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина