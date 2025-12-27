росія поставила завдання організувати голосування для українців на території рф і тих, хто перебуває на окупованих територіях - Зеленський
Президент України заявив, що росія поставила завдання організувати голосування для українців на своїй території та на окупованих територіях України. Це має на меті показати велику кількість українців на цих територіях.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже поставила завдання організувати голосування для українців на території рф і тих, хто перебуває на окупованих територіях. Це робиться для того, щоб показати, що на цих територіях живе багато українців, передає УНН.
Деталі
Передусім, запит і меседж був від США. Ми знаємо, що до цього лунало це і від росіян. Я завжди казав, що не тримаюся за крісло, ми готові до цього. Я політично готовий, але потрібно бути готовими законодавчо, щоб вибори були потім визнані легітимно
Він зазначив, що для проведення виборів потрібна безпека.
"Повинно бути безпечне небо, і безпечність всюди на нашій території, принаймні на час виборів, або на час референдуму. Референдум - це ті самі вибори. Це той самий процес – дати можливість людям прийти і проголосувати. Дуже важливо, щоб була присутність спостерігачів. Всюди", - додав Зеленський.
За його словами, важливо бачити, які дії робить росія вже, і які протидії повинні робити наші партнери щодо потенційних виборів.
У мене була зранку доповідь Служби зовнішньої розвідки. росія вже поставила завдання зробити все, щоб була можливість голосувати у українців, які знаходяться на території росії, а також у тих українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України росією. Тобто, для чого вони це роблять? Завдання так і стоїть, що обов'язково піднімати це питання, що там живе велика кількість людей і вони мають право на голосування для того, щоб потім сказати, що росія не визнає цих виборів. Як ви бачите, росії все одно яким чином донести меседж щодо нелегітимності української влади
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий винести мирний план на референдум, якщо росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів.