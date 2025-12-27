росія поставила завдання організувати голосування для українців на території рф і тих, хто перебуває на окупованих територіях - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже поставила завдання організувати голосування для українців на території рф і тих, хто перебуває на окупованих територіях. Це робиться для того, щоб показати, що на цих територіях живе багато українців, передає УНН.

Передусім, запит і меседж був від США. Ми знаємо, що до цього лунало це і від росіян. Я завжди казав, що не тримаюся за крісло, ми готові до цього. Я політично готовий, але потрібно бути готовими законодавчо, щоб вибори були потім визнані легітимно - сказав Зеленський.

Він зазначив, що для проведення виборів потрібна безпека.

"Повинно бути безпечне небо, і безпечність всюди на нашій території, принаймні на час виборів, або на час референдуму. Референдум - це ті самі вибори. Це той самий процес – дати можливість людям прийти і проголосувати. Дуже важливо, щоб була присутність спостерігачів. Всюди", - додав Зеленський.

За його словами, важливо бачити, які дії робить росія вже, і які протидії повинні робити наші партнери щодо потенційних виборів.

У мене була зранку доповідь Служби зовнішньої розвідки. росія вже поставила завдання зробити все, щоб була можливість голосувати у українців, які знаходяться на території росії, а також у тих українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України росією. Тобто, для чого вони це роблять? Завдання так і стоїть, що обов'язково піднімати це питання, що там живе велика кількість людей і вони мають право на голосування для того, щоб потім сказати, що росія не визнає цих виборів. Як ви бачите, росії все одно яким чином донести меседж щодо нелегітимності української влади - зазначив Президент.

