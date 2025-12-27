$41.930.00
Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНС
08:50 • 5260 перегляди
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер
06:01 • 17538 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 27378 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 63796 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
26 грудня, 13:36 • 41444 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 43617 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 59236 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29338 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22954 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
росія поставила завдання організувати голосування для українців на території рф і тих, хто перебуває на окупованих територіях - Зеленський

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Президент України заявив, що росія поставила завдання організувати голосування для українців на своїй території та на окупованих територіях України. Це має на меті показати велику кількість українців на цих територіях.

росія поставила завдання організувати голосування для українців на території рф і тих, хто перебуває на окупованих територіях - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже поставила завдання організувати голосування для українців на території рф і тих, хто перебуває на окупованих територіях. Це робиться для того, щоб показати, що на цих територіях живе багато українців, передає УНН.

Деталі

Передусім, запит і меседж був від США. Ми знаємо, що до цього лунало це і від росіян. Я завжди казав, що не тримаюся за крісло, ми готові до цього. Я політично готовий, але потрібно бути готовими законодавчо, щоб вибори були потім визнані легітимно

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що для проведення виборів потрібна безпека.

"Повинно бути безпечне небо, і безпечність всюди на нашій території, принаймні на час виборів, або на час референдуму. Референдум - це ті самі вибори. Це той самий процес – дати можливість людям прийти і проголосувати. Дуже важливо, щоб була присутність спостерігачів. Всюди", - додав Зеленський.

За його словами, важливо бачити, які дії робить росія вже, і які протидії повинні робити наші партнери щодо потенційних виборів.

У мене була зранку доповідь Служби зовнішньої розвідки. росія вже поставила завдання зробити все, щоб була можливість голосувати у українців, які знаходяться на території росії, а також у тих українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України росією. Тобто, для чого вони це роблять? Завдання так і стоїть, що обов'язково піднімати це питання, що там живе велика кількість людей і вони мають право на голосування для того, щоб потім сказати, що росія не визнає цих виборів. Як ви бачите, росії все одно яким чином донести меседж щодо нелегітимності української влади

- зазначив Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий винести мирний план на референдум, якщо росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна