Укрзалізниця ограничивает движение поездов после обстрелов инфраструктуры: задержки достигают двух часов
Киев • УНН
Из-за обстрелов железнодорожной инфраструктуры Фастовский узел работает в ручном режиме, что вызывает задержки поездов до двух часов. С 27 декабря отменено 5 дневных рейсов, а с 13 января 7 поездов не будут останавливаться в Фастове.
В результате обстрелов железнодорожной инфраструктуры работа Фастовского узла существенно усложнена. Из-за повреждений систем сигнализации и управления движением поезда курсируют в ручном режиме с ограничением скорости. Об этом сообщает Укрзализныця, пишет УНН.
Детали
С 27 декабря временно отменены 5 дневных рейсов с самым низким пассажиропотоком. В то же время основные направления на Киев, Казатин, Житомир и Белую Церковь сохраняются. Для компенсации дефицита мест столичные электрички будут курсировать в усиленном составе – по 8 и 10 вагонов.
Ограничения для поездов дальнего следования
Из-за ремонтных работ поезда дальнего следования следуют резервными маршрутами, что вызывает задержки от 2 часов.
- Отмена остановок: С 13 января 7 поездов будут проходить Фастов без остановки из-за низкого спроса (менее 5 пассажиров в сутки).
- Продажа билетов: Временно закрыта продажа билетов до станции Фастов для отдельных рейсов.
Железнодорожники работают над восстановлением автоматизированных систем управления. Полное возвращение к штатному графику требует длительных технологических перерывов в движении.
