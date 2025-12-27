$41.930.00
11:05 • 578 просмотра
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧСPhoto
08:50 • 5300 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр
06:01 • 17554 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 27395 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 63829 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 41457 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 43626 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 59249 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29340 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22955 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
публикации
Эксклюзивы
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 59254 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 55292 просмотра
Укрзалізниця ограничивает движение поездов после обстрелов инфраструктуры: задержки достигают двух часов

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Из-за обстрелов железнодорожной инфраструктуры Фастовский узел работает в ручном режиме, что вызывает задержки поездов до двух часов. С 27 декабря отменено 5 дневных рейсов, а с 13 января 7 поездов не будут останавливаться в Фастове.

Укрзалізниця ограничивает движение поездов после обстрелов инфраструктуры: задержки достигают двух часов

В результате обстрелов железнодорожной инфраструктуры работа Фастовского узла существенно усложнена. Из-за повреждений систем сигнализации и управления движением поезда курсируют в ручном режиме с ограничением скорости. Об этом сообщает Укрзализныця, пишет УНН.

Детали

С 27 декабря временно отменены 5 дневных рейсов с самым низким пассажиропотоком. В то же время основные направления на Киев, Казатин, Житомир и Белую Церковь сохраняются. Для компенсации дефицита мест столичные электрички будут курсировать в усиленном составе – по 8 и 10 вагонов.

Ограничения для поездов дальнего следования

Из-за ремонтных работ поезда дальнего следования следуют резервными маршрутами, что вызывает задержки от 2 часов.

  • Отмена остановок: С 13 января 7 поездов будут проходить Фастов без остановки из-за низкого спроса (менее 5 пассажиров в сутки).
    • Продажа билетов: Временно закрыта продажа билетов до станции Фастов для отдельных рейсов.

      Железнодорожники работают над восстановлением автоматизированных систем управления. Полное возвращение к штатному графику требует длительных технологических перерывов в движении.

      Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧС27.12.25, 13:05 • 570 просмотров

      Степан Гафтко

      Общество
      Военное положение
      Война в Украине
      Электроэнергия
      Украинская железная дорога
      Белая Церковь
      Житомир
      Киев