Укрзалізниця обмежує рух потягів після обстрілів інфраструктури: затримки сягають двох годин

$41.930.00
49.430.00
ukenru
11:05 • 388 перегляди
Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНСPhoto
08:50 • 5078 перегляди
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер
06:01 • 17482 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 27324 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 63680 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 41394 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 43571 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 59197 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29331 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22946 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.1м/с
78%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Новий рік: НБУ визначив графік роботи банківської системи на свято27 грудня, 01:32 • 17739 перегляди
Українці згенерували понад пів мільйона дозволів на зброю через Дію - МВС27 грудня, 02:27 • 22308 перегляди
Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва05:42 • 16788 перегляди
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалихPhoto07:13 • 9988 перегляди
Внаслідок атаки рф знеструмлені споживачі у Києві та Київській та Чернігівській областях - Міненерго08:11 • 6622 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 31253 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 63691 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 29687 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 59201 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 55246 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Польща
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40 • 5828 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 31253 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 15690 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 15249 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 16990 перегляди
Актуальне
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
Соціальна мережа
МіГ-31
Опалення

Укрзалізниця обмежує рух потягів після обстрілів інфраструктури: затримки сягають двох годин

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Через обстріли залізничної інфраструктури Фастівський вузол працює в ручному режимі, що спричиняє затримки поїздів до двох годин. З 27 грудня скасовано 5 денних рейсів, а з 13 січня 7 поїздів не зупинятимуться у Фастові.

Укрзалізниця обмежує рух потягів після обстрілів інфраструктури: затримки сягають двох годин

Внаслідок обстрілів залізничної інфраструктури робота Фастівського вузла суттєво ускладнена. Через пошкодження систем сигналізації та керування рухом поїзди курсують в ручному режимі з обмеженням швидкості. Про це повідомляє Укрзалізниця, пише УНН.

Деталі

З 27 грудня тимчасово скасовано 5 денних рейсів із найнижчим пасажиропотоком. Водночас основні напрямки на Київ, Козятин, Житомир та Білу Церкву зберігаються. Для компенсації дефіциту місць столичні електрички курсуватимуть у посиленому складі – по 8 та 10 вагонів.

Обмеження для поїздів далекого сполучення

Через ремонтні роботи поїзди далекого сполучення прямують резервними маршрутами, що спричиняє затримки від 2 годин.

  • Скасування зупинок: З 13 січня 7 поїздів проходитимуть Фастів без зупинки через низький попит (менше 5 пасажирів на добу).
    • Продаж квитків: Тимчасово закрито продаж квитків до станції Фастів для окремих рейсів.

      Залізничники працюють над відновленням автоматизованих систем керування. Повне повернення до штатного графіка потребує тривалих технологічних перерв у русі.

      Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНС27.12.25, 13:05 • 404 перегляди

      Степан Гафтко

      Суспільство
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      Електроенергія
      Українська залізниця
      Біла Церква
      Житомир
      Київ