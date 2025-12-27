Укрзалізниця обмежує рух потягів після обстрілів інфраструктури: затримки сягають двох годин
Київ • УНН
Через обстріли залізничної інфраструктури Фастівський вузол працює в ручному режимі, що спричиняє затримки поїздів до двох годин. З 27 грудня скасовано 5 денних рейсів, а з 13 січня 7 поїздів не зупинятимуться у Фастові.
Внаслідок обстрілів залізничної інфраструктури робота Фастівського вузла суттєво ускладнена. Через пошкодження систем сигналізації та керування рухом поїзди курсують в ручному режимі з обмеженням швидкості. Про це повідомляє Укрзалізниця, пише УНН.
Деталі
З 27 грудня тимчасово скасовано 5 денних рейсів із найнижчим пасажиропотоком. Водночас основні напрямки на Київ, Козятин, Житомир та Білу Церкву зберігаються. Для компенсації дефіциту місць столичні електрички курсуватимуть у посиленому складі – по 8 та 10 вагонів.
Обмеження для поїздів далекого сполучення
Через ремонтні роботи поїзди далекого сполучення прямують резервними маршрутами, що спричиняє затримки від 2 годин.
- Скасування зупинок: З 13 січня 7 поїздів проходитимуть Фастів без зупинки через низький попит (менше 5 пасажирів на добу).
- Продаж квитків: Тимчасово закрито продаж квитків до станції Фастів для окремих рейсів.
Залізничники працюють над відновленням автоматизованих систем керування. Повне повернення до штатного графіка потребує тривалих технологічних перерв у русі.
