Зеленский не видит готовности Китая присоединиться к мирному процессу
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил об отсутствии готовности Китая присоединиться к мирному процессу. Он подчеркнул, что Китай увеличил импорт российских энергоресурсов, финансируя войну.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит готовности Китая присоединиться к мирному треку, а наоборот, Пекин увеличил объем импорта российских энергоресурсов, передает УНН.
Подробности
Я не вижу пока готовности Китая присоединиться к мирному треку. Мы всегда хотели, чтобы Китай – а он может, способен – давил на Россию относительно остановки этой войны. Китай этого не сделал, к сожалению. Китай, наоборот, увеличил объем импорта российских энергоресурсов
Он добавил, что Китай сегодня крупнейший экспортер товаров в Россию, а средства от них идут на войну.
Деньги от экспорта российской энергетики Россия тратит на войну. Вот такая на сегодня, к сожалению, роль Китая
Напомним
После полномасштабного вторжения России в Украину Китай не дистанцировался от Москвы, а превратил РФ в свой сырьевой придаток.