11:54 • 1482 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
11:05 • 5338 просмотра
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧСPhoto
27 декабря, 06:01 • 20481 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 29911 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 68486 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 42940 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 44705 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 61266 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29543 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 23089 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Зеленский не видит готовности Китая присоединиться к мирному процессу

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Президент Зеленский заявил об отсутствии готовности Китая присоединиться к мирному процессу. Он подчеркнул, что Китай увеличил импорт российских энергоресурсов, финансируя войну.

Зеленский не видит готовности Китая присоединиться к мирному процессу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит готовности Китая присоединиться к мирному треку, а наоборот, Пекин увеличил объем импорта российских энергоресурсов, передает УНН.

Подробности

Я не вижу пока готовности Китая присоединиться к мирному треку. Мы всегда хотели, чтобы Китай – а он может, способен – давил на Россию относительно остановки этой войны. Китай этого не сделал, к сожалению. Китай, наоборот, увеличил объем импорта российских энергоресурсов

- сказал Зеленский.

Он добавил, что Китай сегодня крупнейший экспортер товаров в Россию, а средства от них идут на войну.

Деньги от экспорта российской энергетики Россия тратит на войну. Вот такая на сегодня, к сожалению, роль Китая

- добавил Президент.

Напомним

После полномасштабного вторжения России в Украину Китай не дистанцировался от Москвы, а превратил РФ в свой сырьевой придаток.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Китай
Украина