Зеленський не бачить готовності Китаю доєднатися до мирного процесу
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив про відсутність готовності Китаю долучитися до мирного процесу. Він наголосив, що Китай збільшив імпорт російських енергоресурсів, фінансуючи війну.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить готовності Китаю доєднатися до мирного треку, а навпаки Пекін об'єм імпорту російських енергоресурсів, передає УНН.
Деталі
Я не бачу поки що готовності Китаю доєднатися до мирного треку. Ми завжди хотіли, щоб Китай – а він може, спроможний – тиснув на росію щодо зупинки цієї війни. Китай цього не зробив, на жаль. Китай, навпаки, зростив об'єм імпорту російських енергоресурсів
Він додав, що Китай сьогодні найбільший експортер товарів до росії, а кошти від них йдуть на війну.
Гроші від експорту російської енергетики росія витрачає на війну. Ось така на сьогодні, на жаль, роль Китаю
Нагадаємо
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Китай не дистанціювався від москви, а перетворив рф на свій сировинний придаток.