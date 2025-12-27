$41.930.00
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
11:05 • 5384 перегляди
Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНСPhoto
27 грудня, 06:01 • 20501 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 29929 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 68524 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 42956 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 44714 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 61281 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29546 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 23092 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
Зеленський не бачить готовності Китаю доєднатися до мирного процесу

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Президент Зеленський заявив про відсутність готовності Китаю долучитися до мирного процесу. Він наголосив, що Китай збільшив імпорт російських енергоресурсів, фінансуючи війну.

Зеленський не бачить готовності Китаю доєднатися до мирного процесу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить готовності Китаю доєднатися до мирного треку, а навпаки Пекін об'єм імпорту російських енергоресурсів, передає УНН.

Деталі

Я не бачу поки що готовності Китаю доєднатися до мирного треку. Ми завжди хотіли, щоб Китай – а він може, спроможний – тиснув на росію щодо зупинки цієї війни. Китай цього не зробив, на жаль. Китай, навпаки, зростив об'єм імпорту російських енергоресурсів

- сказав Зеленський.

Він додав, що Китай сьогодні найбільший експортер товарів до росії, а кошти від них йдуть на війну.

Гроші від експорту російської енергетики росія витрачає на війну. Ось така на сьогодні, на жаль, роль Китаю

- додав Президент.

Нагадаємо

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Китай не дистанціювався від москви, а перетворив рф на свій сировинний придаток.

Павло Башинський

