62 боевых столкновения зафиксировано на фронте 27 декабря: бои продолжаются - Генштаб

С начала суток 27 декабря зафиксировано 62 боевых столкновения на линии фронта. Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников, а от артиллерийских обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности Рогизне, Уланово, Горки Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

На Северо-Слобожанском и курском направлениях противник совершил 62 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилипка и в сторону Григоровки. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Ставки и Дробышево. Силы обороны уже остановили две попытки продвижения противника, бои продолжаются в четырех локациях.

На Славянском направлении в настоящее время продолжается бой в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Васюковки и Предтечино.

На Константиновском направлении захватчик 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка и в сторону Софиевки и Степановки. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 19 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Гришино. Один бой продолжается.

На Александровском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Привольное, Рыбное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово, два боестолкновения сейчас продолжаются.

На Гуляйпольском направлении наши защитники уже остановили три попытки врага продвинуться вперед в районах Гуляйполя и Белогорья, еще три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку врага в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в районе Антоновского моста.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.

Напомним

В ночь на 27 декабря россияне в очередной раз совершили массированную атаку по Украине: взрывы раздавались в разных городах, в частности в Киеве.

В результате ударов погиб человек: сначала количество пострадавших составляло 22, но далее цифра увеличилась до 30.