62 боевых столкновения зафиксировано на фронте 27 декабря: бои продолжаются - Генштаб

ukenru
13:53 • 2328 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
13:13 • 5440 просмотра
Атака рф на Киев 27 декабря: число пострадавших возросло до 30 человек, один человек погиб
11:54 • 7998 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 25361 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 33138 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 75747 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 44870 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 46370 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 63864 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29900 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева27 декабря, 05:42 • 21134 просмотра
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto27 декабря, 07:13 • 14400 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 11923 просмотра
В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях - Минэнерго27 декабря, 08:11 • 12655 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр27 декабря, 08:50 • 12749 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 37814 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 75736 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 34115 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 63859 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 58933 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Ираклий Кобахидзе
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Китай
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 11923 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 37814 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 17476 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 16969 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 18683 просмотра
Техника
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
Социальная сеть
Шахед-136

62 боевых столкновения зафиксировано на фронте 27 декабря: бои продолжаются - Генштаб

Киев • УНН

 • 28 просмотра

С начала суток 27 декабря зафиксировано 62 боевых столкновения, российские оккупанты штурмуют позиции украинских защитников. Приграничные населенные пункты Сумской области страдают от артиллерийских обстрелов с территории рф.

62 боевых столкновения зафиксировано на фронте 27 декабря: бои продолжаются - Генштаб

С начала суток 27 декабря зафиксировано 62 боевых столкновения на линии фронта. Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников, а от артиллерийских обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности Рогизне, Уланово, Горки Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях противник совершил 62 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилипка и в сторону Григоровки. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Ставки и Дробышево. Силы обороны уже остановили две попытки продвижения противника, бои продолжаются в четырех локациях.

На Славянском направлении в настоящее время продолжается бой в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Васюковки и Предтечино.

На Константиновском направлении захватчик 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка и в сторону Софиевки и Степановки. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 19 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Гришино. Один бой продолжается.

На Александровском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Привольное, Рыбное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово, два боестолкновения сейчас продолжаются.

На Гуляйпольском направлении наши защитники уже остановили три попытки врага продвинуться вперед в районах Гуляйполя и Белогорья, еще три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку врага в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в районе Антоновского моста.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.

В ночь на 27 декабря россияне в очередной раз совершили массированную атаку по Украине: взрывы раздавались в разных городах, в частности в Киеве.

В результате ударов погиб человек: сначала количество пострадавших составляло 22, но далее цифра увеличилась до 30.

Евгений Устименко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Волчанск
Покровск
Сумская область
Вооруженные силы Украины
Bilohiria
Гуляйполе
Украина
Константиновка
Киев