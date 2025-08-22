Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные

Интриги, загадки, запутанные преступления и острые расследования, держащие зрителей в напряжении до последней минуты. УНН предлагает подборку фильмов жанра "Детектив", которые можно посмотреть в свободное время.

Достать ножи: Стеклянная луковица (Glass Onion) 2022

Частный детектив Бенуа Блан берется только за дела, которые он действительно видит перспективными, и всегда доводит расследование до конца. Его интеллект и профессиональное чутье позволяют разгадать даже самые сложные загадки, поэтому клиентами детектива становятся преимущественно состоятельные люди. После успешного раскрытия тайны смерти известного писателя он отправляется в Грецию, где миллиардер Майлз Брон приглашает друзей на роскошную морскую вечеринку. Празднование превращается в трагедию, когда одного из гостей находят мертвым. У каждого есть свои тайны, но Блан верит в то, что настоящего убийцу он разоблачит.

• Жанр: Экшн, Комедия, Детективы;

• Страна: США;

• Режиссер: Райан Джонсон;

• Актеры: Дэниел Крейг, Эдвард Нортон, Жанель Монэ, Кэтрин Хан, Лесли Одом мл., Кейт Хадсон.

Смотрите, как они бегут (See How They Run) 2022

В лондонском Вест-Энде 1950-х годов, сердце театральной жизни, разворачивается история комедийного детектива "Смотрите, как они бегут". Голливудский продюсер мечтает экранизировать популярную пьесу, надеясь на "Оскар", но съемки сопровождают неудачи и в конечном итоге - серия загадочных убийств. Расследование берет опытный детектив Стоппард вместе с молодой сообразительной констеблем Петулой. Им придется раскрыть тайну, в которой каждый может быть подозреваемым.

• Жанр: Комедия, Детективы, Криминал, Триллеры;

• Страна: США;

• Режиссер: Том Джордж;

• Актеры: Сэм Рокуэлл, Сирша Ронан, Эдриан Броуди, Рут Уилсон, Рис Шерсмит, Харрис Дикинсон.

Лютер: Павшее солнце (Luther: The Fallen Sun) 2023

На улицах Лондона появился жестокий серийный убийца с садистскими наклонностями, и остановить его под силу только Джону Лютеру - детективу с блестящим умом и несгибаемой решимостью. Оказавшись в тюрьме за преступление, которого не совершал, он решает сбежать, чтобы спасти город и обезвредить уверенного в своей безнаказанности маньяка. Каждое мгновение может стать решающим, а побег из-под стражи будет иметь опасные последствия.

• Жанр: Детективы, Драмы, Криминал, Триллеры;

• Страна: Великобритания, США;

• Режиссер: Джейми Пейн;

• Актеры: Идрис Эльба, Синтия Эриво, Энди Серкис, Дермот Краули, Томас Кумбс, Хэтти Морахан.

Незнакомец (The Stranger) 2022

Жестокое убийство всколыхнуло город, а злоумышленник так и остался на свободе - доказательств почти нет. Опытный полицейский под прикрытием пытается завоевать доверие главного подозреваемого, чтобы выяснить правду. Его задача - сблизиться настолько, чтобы вывести человека на признание. Но сможет ли он доказать вину и выяснить, действительно ли этот мужчина совершил убийство?

• Жанр: Криминал, Драмы, Триллеры, Детективы;

• Страна: Австралия;

• Режиссеры: Томас Райт М.;

• Актеры: Джоэл Эдгертон, Шон Харрис, Юэн Лесли, Мэттью Сандерленд, Майк Фонандер.

Поиск (Searching) 2018

Привычная жизнь семьи рушится, когда первокурсница Марго не возвращается домой после занятий. Отец, не получив никаких известий, начинает собственные поиски, но полиция реагирует вяло. Он обращается к частному детективу, и вместе они составляют план расследования, начиная с личных вещей девушки. Время играет против них, а напряжение растет с каждым часом ожидания. Отец готов на все, чтобы вернуть дочь живой.

• Жанр: Детективы, Драмы, Триллеры;

• Страна: США;

• Режиссер: Аниш Чаганти;

• Актеры: Джон Чо, Алекс Джейн Го, Мишель Ла, Кайя Дон Лау, Меган Лиу, Джозеф Ли, Сильвия Минассян, Коннор МакРейт, Колин Вуделл, Мелисса Дисней.