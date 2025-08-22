Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
14:47 • 272 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 470 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14:30 • 1570 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
13:07 • 6786 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
12:16 • 7904 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 13957 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 16234 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 11903 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 12810 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
22 августа, 07:36 • 11287 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.5м/с
81%
740мм
Популярные новости
Уже 21 пострадавший от атаки рф в Мукачево, пожар до сих пор не потушенVideo22 августа, 05:44 • 8126 просмотра
Путин тянет время и верит "в падение Украины по вьетнамскому сценарию" - ЦПД22 августа, 06:29 • 4148 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo22 августа, 08:13 • 14036 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 10916 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 4414 просмотра
публикации
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
14:30 • 1586 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
13:07 • 6794 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:30 • 13960 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
11:01 • 16236 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 46388 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Юлия Свириденко
Владислав Косиняк-Камыш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Донецкая область
Черное море
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo14:39 • 482 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони13:10 • 1784 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 4574 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 11013 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 22845 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Евро
Кудс Мохаджер-6
Нефть

Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Обзор пяти детективных фильмов, которые держат в напряжении до последней минуты. Среди них «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Смотрите, как они бегут», «Лютер: Павшее солнце», «Незнакомец» и «Поиск».

Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные

Интриги, загадки, запутанные преступления и острые расследования, держащие зрителей в напряжении до последней минуты. УНН предлагает подборку фильмов жанра "Детектив", которые можно посмотреть в свободное время.

Достать ножи: Стеклянная луковица (Glass Onion) 2022

Частный детектив Бенуа Блан берется только за дела, которые он действительно видит перспективными, и всегда доводит расследование до конца. Его интеллект и профессиональное чутье позволяют разгадать даже самые сложные загадки, поэтому клиентами детектива становятся преимущественно состоятельные люди. После успешного раскрытия тайны смерти известного писателя он отправляется в Грецию, где миллиардер Майлз Брон приглашает друзей на роскошную морскую вечеринку. Празднование превращается в трагедию, когда одного из гостей находят мертвым. У каждого есть свои тайны, но Блан верит в то, что настоящего убийцу он разоблачит.

• Жанр: Экшн, Комедия, Детективы;

• Страна: США;

• Режиссер: Райан Джонсон;

• Актеры: Дэниел Крейг, Эдвард Нортон, Жанель Монэ, Кэтрин Хан, Лесли Одом мл., Кейт Хадсон.

Смотрите, как они бегут (See How They Run) 2022

В лондонском Вест-Энде 1950-х годов, сердце театральной жизни, разворачивается история комедийного детектива "Смотрите, как они бегут". Голливудский продюсер мечтает экранизировать популярную пьесу, надеясь на "Оскар", но съемки сопровождают неудачи и в конечном итоге - серия загадочных убийств. Расследование берет опытный детектив Стоппард вместе с молодой сообразительной констеблем Петулой. Им придется раскрыть тайну, в которой каждый может быть подозреваемым.

• Жанр: Комедия, Детективы, Криминал, Триллеры;

• Страна: США;

• Режиссер: Том Джордж;

• Актеры: Сэм Рокуэлл, Сирша Ронан, Эдриан Броуди, Рут Уилсон, Рис Шерсмит, Харрис Дикинсон.

Лютер: Павшее солнце (Luther: The Fallen Sun) 2023

На улицах Лондона появился жестокий серийный убийца с садистскими наклонностями, и остановить его под силу только Джону Лютеру - детективу с блестящим умом и несгибаемой решимостью. Оказавшись в тюрьме за преступление, которого не совершал, он решает сбежать, чтобы спасти город и обезвредить уверенного в своей безнаказанности маньяка. Каждое мгновение может стать решающим, а побег из-под стражи будет иметь опасные последствия.

• Жанр: Детективы, Драмы, Криминал, Триллеры;

• Страна: Великобритания, США;

• Режиссер: Джейми Пейн;

• Актеры: Идрис Эльба, Синтия Эриво, Энди Серкис, Дермот Краули, Томас Кумбс, Хэтти Морахан.

Незнакомец (The Stranger) 2022

Жестокое убийство всколыхнуло город, а злоумышленник так и остался на свободе - доказательств почти нет. Опытный полицейский под прикрытием пытается завоевать доверие главного подозреваемого, чтобы выяснить правду. Его задача - сблизиться настолько, чтобы вывести человека на признание. Но сможет ли он доказать вину и выяснить, действительно ли этот мужчина совершил убийство?

• Жанр: Криминал, Драмы, Триллеры, Детективы;

• Страна: Австралия;

• Режиссеры: Томас Райт М.;

• Актеры: Джоэл Эдгертон, Шон Харрис, Юэн Лесли, Мэттью Сандерленд, Майк Фонандер.

Поиск (Searching) 2018

Привычная жизнь семьи рушится, когда первокурсница Марго не возвращается домой после занятий. Отец, не получив никаких известий, начинает собственные поиски, но полиция реагирует вяло. Он обращается к частному детективу, и вместе они составляют план расследования, начиная с личных вещей девушки. Время играет против них, а напряжение растет с каждым часом ожидания. Отец готов на все, чтобы вернуть дочь живой.

• Жанр: Детективы, Драмы, Триллеры;

• Страна: США;

• Режиссер: Аниш Чаганти;

• Актеры: Джон Чо, Алекс Джейн Го, Мишель Ла, Кайя Дон Лау, Меган Лиу, Джозеф Ли, Сильвия Минассян, Коннор МакРейт, Колин Вуделл, Мелисса Дисней.

Ольга Розгон

ОбществоУНН Lite
Австралия
Великобритания
Соединённые Штаты
Лондон