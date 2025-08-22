П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні

Інтриги, загадки, заплутані злочини та гострі розслідування, що тримають глядачів у напрузі до останньої хвилини. УНН пропонує добірку фільмів жанру "Детектив", які можна переглянути у вільний час.

Ножі наголо 2: Скляна цибуля (Glass Onion) 2022

Приватний детектив Бенуа Блан береться лише за справи, які він дійсно бачить перспективними, і завжди доводить розслідування до кінця. Його інтелект і професійне чуття дозволяють розгадати навіть найскладніші загадки, тож клієнтами детектива стають переважно заможні люди. Після успішного розкриття таємниці смерті відомого письменника він вирушає до Греції, де мільярдер Майлз Брон запрошує друзів на розкішну морську вечірку. Святкування перетворюється у трагедію, коли одного з гостей знаходять мертвим. Кожен має свої таємниці, але Блан вірить в те, що справжнього вбивцю він викриє.

• Жанр: Екшн, Комедія, Детективи;

• Країна: США;

• Режисер: Раян Джонсон;

• Актори: Деніел Крейґ, Едвард Нортон, Жанель Моне, Кетрін Ган, Леслі Одом мол., Кейт Гадсон.

Як вони біжать (See How They Run) 2022

У лондонському Вест-Енді 1950-х роках, серці театрального життя, розгортається історія комедійного детективу "Як вони біжать". Голлівудський продюсер мріє екранізувати популярну п’єсу, сподіваючись на "Оскар", але зйомки супроводжують невдачі й зрештою - серія загадкових убивств. Розслідування бере досвідчений детектив Стоппард разом із молодою кмітливою констеблем Петулою. Їм доведеться розкрити таємницю, в якій кожен може бути підозрюваним.

• Жанр: Комедія, Детективи, Кримінал, Трилери;

• Країна: США;

• Режисер: Том Джордж;

• Актори: Сем Роквелл, Сірша Ронан, Едріан Броуді, Рут Вілсон, Ріс Шерсміт, Гарріс Дікінсон.

Лютер: Сонце на спаді (Luther: The Fallen Sun) 2023

На вулицях Лондона з’явився жорстокий серійний убивця з садистськими нахилами, і зупинити його під силу лише Джону Лютеру - детективу з блискучим розумом і незламною рішучістю. Опинившись у в’язниці за злочин, якого не скоював, він вирішує втекти, аби врятувати місто та знешкодити впевненого у своїй безкарності маніяка. Кожна мить може стати вирішальною, а втеча з-під варти матиме небезпечні наслідки.

• Жанр: Детективи, Драми, Кримінал, Трилери;

• Країна: Велика Британія, США;

• Режисер: Джемі Пейн;

• Актори: Ідріс Ельба, Синтія Еріво, Енді Серкіс, Дермот Краулі, Thomas Coombes, Гатті Мораган.

Незнайомець (The Stranger) 2022

Жорстоке вбивство сколихнуло місто, а зловмисник так і залишився на свободі - доказів майже немає. Досвідчений поліцейський під прикриттям намагається здобути довіру головного підозрюваного, аби з’ясувати правду. Його завдання - зблизитися настільки, щоб вивести людину на зізнання. Та чи зможе він довести провину і з’ясувати, чи справді цей чоловік скоїв убивство?

• Жанр: Кримінал, Драми, Трилери, Детективи;

• Країна: Австралія;

• Режисери: Томас Райт М.;

• Актори: Джоел Еджертон, Шон Гарріс, Юен Леслі, Метью Сандерленд, Майк Фонандер.

Пошук (Searching) 2018

Звичне життя родини руйнується, коли першокурсниця Марго не повертається додому після занять. Батько, не отримавши жодної звістки, починає власні пошуки, але поліція реагує мляво. Він звертається до приватного детектива, і разом вони складають план розслідування, починаючи з особистих речей дівчини. Час грає проти них, а напруження зростає з кожною годиною очікування. Батько готовий на все, аби повернути доньку живою.

• Жанр: Детективи, Драми, Трилери;

• Країна: США;

• Режисер: Аніш Чаганті;

• Актори: Джон Чо, Алекс Джейн Ґо, Мішель Ла, Кая Дон Лау, Меґан Ліу, Джозеф Лі, Сільвія Мінассіан, Коннор МакРейт, Колін Вуделл, Меліса Дісней.