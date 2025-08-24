$41.220.00
Украина атакует российские нефтяные объекты – вскоре планирует отправить «Фламинго» в россию

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Украина разработала новую крылатую ракету «Фламинго» с дальностью до 3000 км, что позволит поражать стратегические объекты в глубине территории рф. Это оружие, по словам президента Зеленского, будет применяться только при достаточных запасах для преодоления российской ПВО.

Украина атакует российские нефтяные объекты – вскоре планирует отправить «Фламинго» в россию

Руководство в Киеве не доверяет разговорам о неминуемом мире. Оно представляет новое оружие с дальностью действия, выходящей за пределы Урала, предназначенное для эффективного сдерживания россии в будущем. Об этом пишет УНН со ссылкой на швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

Детали

В августе украинские беспилотники и ракеты неоднократно атаковали нефтеперерабатывающие заводы на территории рф. По меньшей мере пять крупных предприятий в курской, брянской, калужской, рязанской и ростовской областях подверглись ударам, что привело к пожарам и остановке производства. Такие атаки направлены на снижение нефтяных доходов кремля, которые финансируют войну против Украины.

Ранее подобные действия Киева вызывали удивление в Вашингтоне из-за возможного влияния на мировые цены на энергоносители. В то же время украинское военное руководство подчеркивает, что удары наносятся по наиболее уязвимым для российской экономики объектам, чтобы российское население ощутило реальную цену агрессии в повседневной жизни.

На этом фоне Украина представила новую крылатую ракету собственной разработки под названием "Фламинго". Она способна преодолевать расстояние до 3 000 км и нести боевую часть весом около одной тонны. Такое оружие позволит поражать стратегические объекты в глубине территории рф значительно эффективнее, чем беспилотники.

Президент Владимир Зеленский заявил, что применять "Фламинго" будут только в случае достаточных запасов, чтобы запускать "рои" для преодоления российской противовоздушной обороны.

Военный эксперт Фабиан Хоффманн считает заявленные планы производства более 2 500 таких ракет в год очень амбициозными. По его словам, главной проблемой может стать изготовление турбовентиляторных двигателей.

Напомним

Недавно министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что украинская крылатая ракета "Фламинго" достаточно мощная и дальнобойная, а подробности о ее характеристиках все узнают, "когда придет ключевой момент". Она имеет дальность более 3000 км и находится на серийном производстве. Ее вес 6 тонн, боевая часть 1000 кг, а скорость до 900 км/ч.

Вероника Марченко

