Це потужна, далекобійна зброя: Шмигаль про нову українську ракету “Фламінго”
Київ • УНН
Українська крилата ракета "Фламінго" має дальність понад 3000 км та перебуває на серійному виробництві. Її вага 6 тонн, бойова частина 1000 кг, а швидкість до 900 км/год.
Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що українська крилата ракета "Фламінго" досить потужна та далекобійна, а подробиці щодо її характеристик всі дізнаються, "коли прийде ключовий момент". Про це Шмигаль заявив під час презентації програми дій уряду, передає УНН.
Деталі
Це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна і вона є. Це ключові подробиці. Все решту ми дізнаємося, коли прийде ключовий момент
Доповнення
Вчора в мережі показали фотографії української крилатої ракети "Фламінго".
Ракета "Фламінго" з дальністю понад 3 000 км вже перебуває на серійному виробництві.
Ракета вагою 6 тонн має бойову частину 1000 кг та швидкість до 900 км/год.