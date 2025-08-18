$41.340.11
48.310.13
ukenru
Ексклюзив
13:19 • 2092 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
11:50 • 11491 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
08:34 • 56499 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 68288 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 43046 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 61494 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 72976 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 135478 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 149970 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 92308 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
Це потужна, далекобійна зброя: Шмигаль про нову українську ракету “Фламінго”

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Українська крилата ракета "Фламінго" має дальність понад 3000 км та перебуває на серійному виробництві. Її вага 6 тонн, бойова частина 1000 кг, а швидкість до 900 км/год.

Це потужна, далекобійна зброя: Шмигаль про нову українську ракету “Фламінго”

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що українська крилата ракета "Фламінго" досить потужна та далекобійна, а подробиці щодо її характеристик всі дізнаються, "коли прийде ключовий момент". Про це Шмигаль заявив під час презентації програми дій уряду, передає УНН.

Деталі

Це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна і вона є. Це ключові подробиці. Все решту ми дізнаємося, коли прийде ключовий момент

 - сказав Шмигаль.

Доповнення

Вчора в мережі показали фотографії української крилатої ракети "Фламінго".

Ракета "Фламінго" з дальністю понад 3 000 км вже перебуває на серійному виробництві.

Ракета вагою 6 тонн має бойову частину 1000 кг та швидкість до 900 км/год.

Павло Башинський

СуспільствоВійнаПолітикаТехнології
Крилата ракета
Міністерство оборони України
Україна
Денис Шмигаль