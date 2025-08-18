Це потужна, далекобійна зброя: Шмигаль про нову українську ракету “Фламінго”

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що українська крилата ракета "Фламінго" досить потужна та далекобійна, а подробиці щодо її характеристик всі дізнаються, "коли прийде ключовий момент". Про це Шмигаль заявив під час презентації програми дій уряду, передає УНН.

Деталі

Це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна і вона є. Це ключові подробиці. Все решту ми дізнаємося, коли прийде ключовий момент - сказав Шмигаль.

Доповнення

Вчора в мережі показали фотографії української крилатої ракети "Фламінго".

Ракета "Фламінго" з дальністю понад 3 000 км вже перебуває на серійному виробництві.

Ракета вагою 6 тонн має бойову частину 1000 кг та швидкість до 900 км/год.