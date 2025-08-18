Это мощное, дальнобойное оружие: Шмыгаль о новой украинской ракете "Фламинго"

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что украинская крылатая ракета "Фламинго" достаточно мощная и дальнобойная, а подробности относительно ее характеристик все узнают, "когда придет ключевой момент". Об этом Шмыгаль заявил во время презентации программы действий правительства, передает УНН.

Детали

Это мощное оружие, дальнобойное, очень мощное и оно есть. Это ключевые подробности. Все остальное мы узнаем, когда придет ключевой момент - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Вчера в сети показали фотографии украинской крылатой ракеты "Фламинго".

Ракета "Фламинго" с дальностью более 3 000 км уже находится на серийном производстве.

Ракета весом 6 тонн имеет боевую часть 1000 кг и скорость до 900 км/ч.