Это мощное, дальнобойное оружие: Шмыгаль о новой украинской ракете "Фламинго"
Киев • УНН
Украинская крылатая ракета "Фламинго" имеет дальность более 3000 км и находится на серийном производстве. Ее вес 6 тонн, боевая часть 1000 кг, а скорость до 900 км/ч.
Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что украинская крылатая ракета "Фламинго" достаточно мощная и дальнобойная, а подробности относительно ее характеристик все узнают, "когда придет ключевой момент". Об этом Шмыгаль заявил во время презентации программы действий правительства, передает УНН.
Детали
Это мощное оружие, дальнобойное, очень мощное и оно есть. Это ключевые подробности. Все остальное мы узнаем, когда придет ключевой момент
Дополнение
Вчера в сети показали фотографии украинской крылатой ракеты "Фламинго".
Ракета "Фламинго" с дальностью более 3 000 км уже находится на серийном производстве.
Ракета весом 6 тонн имеет боевую часть 1000 кг и скорость до 900 км/ч.