Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 32774 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 34730 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 33796 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 21593 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 45505 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 32030 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 31121 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25638 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25034 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14102 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Україна атакує російські нафтові об'єкти – незабаром планує відправити "Фламінго" до росії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Україна розробила нову крилату ракету "Фламінго" з дальністю до 3000 км, що дозволить вражати стратегічні об'єкти в глибині території рф. Ця зброя, за словами президента Зеленського, буде застосовуватися лише при достатніх запасах для подолання російської ППО.

Україна атакує російські нафтові об'єкти – незабаром планує відправити "Фламінго" до росії - ЗМІ

Керівництво України не довіряє розмовам про неминучий мир. Воно представляє нову зброю з дальністю дії, що виходить за межі російського уралу, призначену для ефективного стримування рф у майбутньому. Про це пише УНН із посиланням на швейцарське видання Neue Zurcher Zeitung.

Деталі

У серпні українські безпілотники та ракети неодноразово атакували нафтопереробні заводи на території рф. Щонайменше п’ять великих підприємств у курській, брянській, калузькій, рязанській та ростовській областях зазнали ударів, що призвело до пожеж і зупинки виробництва. Такі атаки спрямовані на зниження нафтових доходів кремля, які фінансують війну проти України.

Раніше подібні дії Києва викликали здивування у Вашингтоні через можливий вплив на світові ціни на енергоносії. Водночас українське військове керівництво підкреслює, що удари завдаються по найбільш вразливих для російської економіки об’єктах, аби російське населення відчуло реальну ціну агресії у повсякденному житті.

На цьому тлі Україна презентувала нову крилату ракету власної розробки під назвою "Фламінго". Вона здатна долати відстань до 3 000 км та нести бойову частину вагою близько однієї тонни. Така зброя дозволить уражати стратегічні об’єкти у глибині території рф значно ефективніше, ніж безпілотники.

Президент Володимир Зеленський заявив, що застосовувати "Фламінго" будуть лише у випадку достатніх запасів, аби запускати "рої" для подолання російської протиповітряної оборони.

Військовий експерт Фабіан Гоффманн вважає заявлені плани виробництва понад 2 500 таких ракет на рік дуже амбітними. За його словами, головною проблемою може стати виготовлення турбовентиляторних двигунів.

Нагадаємо

Нещодавно міністр оборони Деннис Шмигаль заявив, що українська крилата ракета "Фламінго" досить потужна та далекобійна, а подробиці щодо її характеристик всі дізнаються, "коли прийде ключовий момент". Вона має дальність понад 3000 км та перебуває на серійному виробництві. Її вага 6 тонн, бойова частина 1000 кг, а швидкість до 900 км/год.

Politico показало кадри запуску української ракети "Фламінго"22.08.25, 17:06 • 4578 переглядiв

Вероніка Марченко

