Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка

Актриса Милли Бобби Браун, известная по роли в сериале "Очень странные дела", и ее муж Джейк Бон Джови объявили, что усыновили ребенка. Радостной новостью супруги поделились в социальных сетях, пишет УНН.

Детали

"Этим летом мы приветствовали нашу милую девочку благодаря усыновлению. Мы невероятно счастливы начать эту новую главу родительства в покое и приватности", – заявили супруги.

Пара не раскрыла имени ребенка и не обнародовала его фото, завершив сообщение символическими словами: "А потом их стало трое. С любовью, Милли и Джейк Бон Джови".

21-летняя актриса и 23-летний сын рок-легенды Джона Бон Джови поженились в 2024 году после помолвки, состоявшейся годом ранее. Их отношения начались в 2021-м.

Как пишет NME, сам Бон Джови ранее публично благословил сына, подчеркнув, что самым важным в отношениях является умение расти вместе: "Милли замечательная, и Джейк очень счастлив. Я вижу, что мои дети нашли партнеров, с которыми могут двигаться вперед, и это делает нас счастливыми как родителей".

Несмотря на слухи, на свадьбе сына певец не выступал. Милли в шутку объяснила, что легендарному артисту нужен "перерыв от постоянных выступлений".

Теперь пара начинает новый этап жизни – уже как молодая семья с дочерью.

