Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка

Эксклюзив
12:16 • 1684 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 9258 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 11871 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно
Эксклюзив
09:34 • 10010 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 11507 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 10408 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
22 августа, 05:52 • 12935 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 22194 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNN
21 августа, 14:24 • 44275 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 37770 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:30 • 9246 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
11:01 • 11863 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 44270 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду21 августа, 14:05 • 15536 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 50350 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 1564 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 5600 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 21670 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 90806 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 83856 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 1568 просмотра

Актриса Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови объявили об усыновлении девочки. Пара поделилась радостной новостью в соцсетях, не раскрывая имени ребенка.

Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
instagram.com/milliebobbybrown

Актриса Милли Бобби Браун, известная по роли в сериале "Очень странные дела", и ее муж Джейк Бон Джови объявили, что усыновили ребенка. Радостной новостью супруги поделились в социальных сетях, пишет УНН.

Детали

"Этим летом мы приветствовали нашу милую девочку благодаря усыновлению. Мы невероятно счастливы начать эту новую главу родительства в покое и приватности", – заявили супруги.

Пара не раскрыла имени ребенка и не обнародовала его фото, завершив сообщение символическими словами: "А потом их стало трое. С любовью, Милли и Джейк Бон Джови".

21-летняя актриса и 23-летний сын рок-легенды Джона Бон Джови поженились в 2024 году после помолвки, состоявшейся годом ранее. Их отношения начались в 2021-м.

Как пишет NME, сам Бон Джови ранее публично благословил сына, подчеркнув, что самым важным в отношениях является умение расти вместе: "Милли замечательная, и Джейк очень счастлив. Я вижу, что мои дети нашли партнеров, с которыми могут двигаться вперед, и это делает нас счастливыми как родителей".

Несмотря на слухи, на свадьбе сына певец не выступал. Милли в шутку объяснила, что легендарному артисту нужен "перерыв от постоянных выступлений".

Теперь пара начинает новый этап жизни – уже как молодая семья с дочерью.

