Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину
Київ • УНН
Акторка Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові оголосили про усиновлення дівчинки. Пара поділилася радісною новиною у соцмережах, не розкриваючи імені дитини.
Акторка Міллі Боббі Браун, відома за роллю у серіалі "Stranger Things", та її чоловік Джейк Бон Джові оголосили, що усиновили дитину. Радісною новиною подружжя поділилося у соціальних мережах, пише УНН.
Деталі
"Цього літа ми вітали нашу милу дівчинку завдяки усиновленню. Ми неймовірно щасливі розпочати цей новий розділ батьківства у спокої та приватності", – заявило подружжя.
Пара не розкрила імені дитини й не оприлюднила її фото, завершивши допис символічними словами: "А потім їх стало троє. З любов’ю, Міллі та Джейк Бон Джові".
21-річна акторка та 23-річний син рок-легенди Джона Бон Джові одружилися у 2024 році після заручин, що відбулися роком раніше. Їхні стосунки почалися у 2021-му.
Як пише NME, сам Бон Джові раніше публічно благословив сина, наголосивши, що найважливішим у стосунках є вміння рости разом: "Міллі чудова, і Джейк дуже щасливий. Я бачу, що мої діти знайшли партнерів, з якими можуть рухатися вперед, і це робить нас щасливими як батьків".
Попри чутки, на весіллі сина співак не виступав. Міллі жартома пояснила, що легендарному артисту потрібна "перерва від постійних виступів".
Тепер пара розпочинає новий етап життя – уже як молода родина з донькою.
