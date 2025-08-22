$41.220.16
Ексклюзив
11:30 • 2928 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 6778 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 6754 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 9966 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 8728 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 12324 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 21697 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 42803 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 37524 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 48997 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Акторка Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові оголосили про усиновлення дівчинки. Пара поділилася радісною новиною у соцмережах, не розкриваючи імені дитини.

Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину
instagram.com/milliebobbybrown

Акторка Міллі Боббі Браун, відома за роллю у серіалі "Stranger Things", та її чоловік Джейк Бон Джові оголосили, що усиновили дитину. Радісною новиною подружжя поділилося у соціальних мережах, пише УНН.

Деталі

"Цього літа ми вітали нашу милу дівчинку завдяки усиновленню. Ми неймовірно щасливі розпочати цей новий розділ батьківства у спокої та приватності", – заявило подружжя.

Пара не розкрила імені дитини й не оприлюднила її фото, завершивши допис символічними словами: "А потім їх стало троє. З любов’ю, Міллі та Джейк Бон Джові".

21-річна акторка та 23-річний син рок-легенди Джона Бон Джові одружилися у 2024 році після заручин, що відбулися роком раніше. Їхні стосунки почалися у 2021-му.

Як пише NME, сам Бон Джові раніше публічно благословив сина, наголосивши, що найважливішим у стосунках є вміння рости разом: "Міллі чудова, і Джейк дуже щасливий. Я бачу, що мої діти знайшли партнерів, з якими можуть рухатися вперед, і це робить нас щасливими як батьків".

Попри чутки, на весіллі сина співак не виступав. Міллі жартома пояснила, що легендарному артисту потрібна "перерва від постійних виступів".

Тепер пара розпочинає новий етап життя – уже як молода родина з донькою.

Дитина