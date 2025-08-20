Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"

$41.360.10
Ексклюзив
08:52 • 1674 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 23523 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 15268 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 17893 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 20486 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 125439 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 110380 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 103619 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 38159 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 100714 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 23579 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 125479 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 110407 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 74660 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 103636 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Патрісія Котеро, відома як Аполлонія, подала позов проти спадкоємців Прінса. Вона вимагає визнати її єдиною законною власницею імені "Аполлонія", яке вона використовує понад сорок років.

Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"

Колишня акторка, співачка та близька соратниця Прінса Патрісія (Петті) Котеро, відома під сценічним ім’ям Аполлонія, подала позов проти спадкоємців легендарного музиканта. Вона вимагає визнати її єдиною законною власницею імені "Аполлонія", яке, за її словами, вона використовує вже понад чотири десятиліття. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Суть конфлікту

Котеро стверджує, що спадкоємці Прінса цього літа подали заявку на реєстрацію торговельної марки "Apollonia" для використання у сфері одягу та розважальних послуг. Ба більше, вони звернулися до Патентного відомства США з проханням анулювати її власну марку, посилаючись на контракти, які вона підписувала ще у 1983–1984 роках, під час співпраці з Прінсом.

Аполлонія переконана, що це порушує її права.

Впродовж усіх цих років ні сам Прінс, ні його представники ніколи не ставили під сумнів моє право користуватися ім’ям Аполлонія

- йдеться у позові.

Хто така Аполлонія

Акторка здобула світову славу завдяки ролі коханої Прінса у культовому фільмі "Purple Rain" (1984). Згодом вона знімалася у телесеріалі "Falcon Crest", випустила сольний альбом і спільно з Прінсом працювала над хітом гурту Bangles – "Manic Monday". До самої смерті артиста у 2016 році вона зберігала з ним дружні стосунки.

Сьогодні Котеро веде подкаст "Apollonia Studio 6" та активно виступає як громадська діячка. Її адвокат Ден Сісло заявив, що вона "повністю впевнена у перемозі та відстоюванні власного імені".

Суд у Каліфорнії має визначити, чи є у спадкоємців підстави претендувати на торгову марку "Apollonia", чи ж це ім’я остаточно закріплене за Котеро.

92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планами19.08.25, 20:03 • 25214 переглядiв

Степан Гафтко

КультураНовини СвітуУНН Lite
Reuters
Каліфорнія