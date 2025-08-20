Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"

Колишня акторка, співачка та близька соратниця Прінса Патрісія (Петті) Котеро, відома під сценічним ім’ям Аполлонія, подала позов проти спадкоємців легендарного музиканта. Вона вимагає визнати її єдиною законною власницею імені "Аполлонія", яке, за її словами, вона використовує вже понад чотири десятиліття. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Суть конфлікту

Котеро стверджує, що спадкоємці Прінса цього літа подали заявку на реєстрацію торговельної марки "Apollonia" для використання у сфері одягу та розважальних послуг. Ба більше, вони звернулися до Патентного відомства США з проханням анулювати її власну марку, посилаючись на контракти, які вона підписувала ще у 1983–1984 роках, під час співпраці з Прінсом.

Аполлонія переконана, що це порушує її права.

Впродовж усіх цих років ні сам Прінс, ні його представники ніколи не ставили під сумнів моє право користуватися ім’ям Аполлонія - йдеться у позові.

Хто така Аполлонія

Акторка здобула світову славу завдяки ролі коханої Прінса у культовому фільмі "Purple Rain" (1984). Згодом вона знімалася у телесеріалі "Falcon Crest", випустила сольний альбом і спільно з Прінсом працювала над хітом гурту Bangles – "Manic Monday". До самої смерті артиста у 2016 році вона зберігала з ним дружні стосунки.

Сьогодні Котеро веде подкаст "Apollonia Studio 6" та активно виступає як громадська діячка. Її адвокат Ден Сісло заявив, що вона "повністю впевнена у перемозі та відстоюванні власного імені".

Суд у Каліфорнії має визначити, чи є у спадкоємців підстави претендувати на торгову марку "Apollonia", чи ж це ім’я остаточно закріплене за Котеро.

