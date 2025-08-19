$41.260.08
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13 • 33370 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 32377 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 33095 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 25978 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 22660 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 91226 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 70769 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 84855 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103096 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планами

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Легендарна акторка Джоан Коллінз, якій виповнилося 92 роки, поділилася фото у білому купальнику з відпочинку на півдні Франції. Вона натякнула на можливе продовження "Вбивства між друзями" та роздумує про наступний проєкт.

92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планами

Легендарна акторка Джоан Коллінз, якій нещодавно виповнилося 92 роки, поділилася фото в білому купальнику з відпочинку на півдні Франції та натякнула на свій наступний проєкт. Знімок викликав бурхливу реакцію в соцмережах, пише УНН із посиланням на FoxNews.

У суботу зірка серіалу "Династія" опублікувала фото з відпочинку біля басейну на півдні Франції, де жартома заінтригувала фанатів планами на майбутнє.

Продюсерка думає зняти продовження "Вбивства між друзями

– підписала Коллінз допис в Instagram

Я зіграла Франческу Карлайл, телезірку, а також приватного детектива (як у фільмах Агати Крісті та "Вона написала вбивство"). Тим часом я відпочиваю на півдні Франції в 90-градусну спеку. Думаю про свій наступний крок або наступний фільм!

- додала акторка.

Публікація одразу викликала хвилю реакцій у соцмережах. Дехто дорікав акторці у використанні фільтрів:

Чудова, але сильно відфільтрована. Будемо відвертими. У реальному житті її шкіра не така. Не варто цінувати нереалістичні очікування для людини її десятиліття

- зауважив один користувач.

Втім, більшість шанувальників засипали Коллінз компліментами:"Справжня ікона", – написав один з фанів.

Така гламурна та шикарна! Як тобі це вдається… 

-  додав інший.

"Виглядати так чудово і з кожним разом виглядати молодше. Мабуть, це кохання, щасливе сімейне життя, кохання всього твого життя і веселощі!!" – зазначив ще один підписник.

Шерон Стоун пригадала цікавий випадок із минулого. Під час гри в більярд у будинку сестри Джоан, письменниці любовних романів Джекі Коллінз, остання дала 67-річній акторці фільму "Основний інстинкт" несподівану пораду:

Дозволь мені дати тобі пораду. Після 40 ніколи не сягай на вершину і ніколи не прощайся

Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17.08.25, 10:47 • 101704 перегляди

Альона Уткіна

КультураУНН Lite
Fox News
Instagram