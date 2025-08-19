92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планами

Легендарна акторка Джоан Коллінз, якій нещодавно виповнилося 92 роки, поділилася фото в білому купальнику з відпочинку на півдні Франції та натякнула на свій наступний проєкт. Знімок викликав бурхливу реакцію в соцмережах, пише УНН із посиланням на FoxNews.

У суботу зірка серіалу "Династія" опублікувала фото з відпочинку біля басейну на півдні Франції, де жартома заінтригувала фанатів планами на майбутнє.

Продюсерка думає зняти продовження "Вбивства між друзями – підписала Коллінз допис в Instagram

Я зіграла Франческу Карлайл, телезірку, а також приватного детектива (як у фільмах Агати Крісті та "Вона написала вбивство"). Тим часом я відпочиваю на півдні Франції в 90-градусну спеку. Думаю про свій наступний крок або наступний фільм! - додала акторка.

Публікація одразу викликала хвилю реакцій у соцмережах. Дехто дорікав акторці у використанні фільтрів:

Чудова, але сильно відфільтрована. Будемо відвертими. У реальному житті її шкіра не така. Не варто цінувати нереалістичні очікування для людини її десятиліття - зауважив один користувач.

Втім, більшість шанувальників засипали Коллінз компліментами:"Справжня ікона", – написав один з фанів.

Така гламурна та шикарна! Як тобі це вдається… - додав інший.

"Виглядати так чудово і з кожним разом виглядати молодше. Мабуть, це кохання, щасливе сімейне життя, кохання всього твого життя і веселощі!!" – зазначив ще один підписник.

Шерон Стоун пригадала цікавий випадок із минулого. Під час гри в більярд у будинку сестри Джоан, письменниці любовних романів Джекі Коллінз, остання дала 67-річній акторці фільму "Основний інстинкт" несподівану пораду:

Дозволь мені дати тобі пораду. Після 40 ніколи не сягай на вершину і ніколи не прощайся

