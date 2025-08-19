92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планами

$41.260.08
48.170.13
ukenru
12:26 • 19761 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13 • 35426 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 34388 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 35018 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 26921 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 23169 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 91531 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 70884 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 84928 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103113 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.5м/с
48%
749мм
Популярные новости
США работают с европейскими и не только союзниками над гарантиями безопасности для Украины - Рубио19 августа, 07:15 • 5986 просмотра
Польша ночью поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине19 августа, 07:45 • 21802 просмотра
"Сообщения больше нет": Силы обороны Украины уничтожили российский поезд с горючим в ЗапорожьеPhoto19 августа, 08:51 • 8044 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 20216 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto11:20 • 25780 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:13 • 35426 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
12:09 • 34388 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
11:23 • 35018 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto11:20 • 26772 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 26921 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Германия
Реклама
УНН Lite
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto17:03 • 544 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 21062 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 103097 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 56822 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 113478 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Хранитель
Евро
Доллар США
BFM TV

92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планами

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Легендарная актриса Джоан Коллинз, которой исполнилось 92 года, поделилась фото в белом купальнике с отдыха на юге Франции. Она намекнула на возможное продолжение "Убийства между друзьями" и размышляет о следующем проекте.

92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планами

Легендарная актриса Джоан Коллинз, которой недавно исполнилось 92 года, поделилась фото в белом купальнике с отдыха на юге Франции и намекнула на свой следующий проект. Снимок вызвал бурную реакцию в соцсетях, пишет УНН со ссылкой на FoxNews.

В субботу звезда сериала "Династия" опубликовала фото с отдыха у бассейна на юге Франции, где в шутку заинтриговала фанатов планами на будущее.

Продюсер думает снять продолжение "Убийства между друзьями"

– подписала Коллинз пост в Instagram

Я сыграла Франческу Карлайл, телезвезду, а также частного детектива (как в фильмах Агаты Кристи и "Она написала убийство"). Тем временем я отдыхаю на юге Франции в 90-градусную жару. Думаю о своем следующем шаге или следующем фильме!

- добавила актриса.

Публикация сразу вызвала волну реакций в соцсетях. Кое-кто упрекал актрису в использовании фильтров:

Великолепна, но сильно отфильтрована. Будем откровенны. В реальной жизни ее кожа не такая. Не стоит ценить нереалистичные ожидания для человека ее десятилетия

- заметил один пользователь.

Впрочем, большинство поклонников засыпали Коллинз комплиментами:"Настоящая икона", – написал один из фанов.

Такая гламурная и шикарная! Как тебе это удается… 

-  добавил другой.

"Выглядеть так великолепно и с каждым разом выглядеть моложе. Видимо, это любовь, счастливая семейная жизнь, любовь всей твоей жизни и веселье!!" – отметил еще один подписчик.

Шэрон Стоун вспомнила интересный случай из прошлого. Во время игры в бильярд в доме сестры Джоан, писательницы любовных романов Джеки Коллинз, последняя дала 67-летней актрисе фильма "Основной инстинкт" неожиданный совет:

Позволь мне дать тебе совет. После 40 никогда не достигай вершины и никогда не прощайся

Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17.08.25, 10:47 • 102081 просмотр

Алена Уткина

КультураУНН Lite
Фокс Ньюс
Instagram