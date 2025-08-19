92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планами

Легендарная актриса Джоан Коллинз, которой недавно исполнилось 92 года, поделилась фото в белом купальнике с отдыха на юге Франции и намекнула на свой следующий проект. Снимок вызвал бурную реакцию в соцсетях, пишет УНН со ссылкой на FoxNews.

В субботу звезда сериала "Династия" опубликовала фото с отдыха у бассейна на юге Франции, где в шутку заинтриговала фанатов планами на будущее.

Я сыграла Франческу Карлайл, телезвезду, а также частного детектива (как в фильмах Агаты Кристи и "Она написала убийство"). Тем временем я отдыхаю на юге Франции в 90-градусную жару. Думаю о своем следующем шаге или следующем фильме!

Публикация сразу вызвала волну реакций в соцсетях. Кое-кто упрекал актрису в использовании фильтров:

Великолепна, но сильно отфильтрована. Будем откровенны. В реальной жизни ее кожа не такая. Не стоит ценить нереалистичные ожидания для человека ее десятилетия

Впрочем, большинство поклонников засыпали Коллинз комплиментами:"Настоящая икона", – написал один из фанов.

Такая гламурная и шикарная! Как тебе это удается…

"Выглядеть так великолепно и с каждым разом выглядеть моложе. Видимо, это любовь, счастливая семейная жизнь, любовь всей твоей жизни и веселье!!" – отметил еще один подписчик.

Шэрон Стоун вспомнила интересный случай из прошлого. Во время игры в бильярд в доме сестры Джоан, писательницы любовных романов Джеки Коллинз, последняя дала 67-летней актрисе фильма "Основной инстинкт" неожиданный совет:

Позволь мне дать тебе совет. После 40 никогда не достигай вершины и никогда не прощайся