Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли

$41.450.00
48.440.00
ukenru
Эксклюзив
07:17 • 2328 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 91235 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 60695 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 63013 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 57348 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 50305 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 245750 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213203 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167794 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 155015 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.6м/с
55%
746мм
Популярные новости
Мелания Трамп написала Путину «мирное письмо» перед саммитом на Аляске: Fox News обнародовало текстPhoto16 августа, 23:18 • 5888 просмотра
На ВОТ Донбасса оккупанты вызвали резкий скачок цен на питьевую воду - ЦНС16 августа, 23:46 • 8104 просмотра
Президент Латвии: Ближайшие недели покажут уровень готовности Путина к миру17 августа, 01:23 • 5120 просмотра
Сербия охвачена протестами: полиция применяет газ, офисы правящей партии разрушеныVideo02:15 • 29456 просмотра
Украина не сможет безопасно вывести войска из Донецкой области без полного прекращения огня - ISW02:47 • 12325 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
07:17 • 2330 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 346553 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 300336 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 304101 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 311256 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Александр Вучич
Эдгарс Ринкевичс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли07:47 • 114 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 46890 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 40102 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 177097 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 254178 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нью-Йорк Таймс
Шахед-136
Фокс Ньюс
Шахед 129

Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Кеннет Брана сыграет нового мужа Миранды Пристли в сиквеле «Дьявол носит Prada». В актерский состав вернутся Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли

Главный редактор Миранда Пристли, роль которой исполняет звезда Голливуда Мерил Стрип в продолжении культового фильма "Дьявол носит Prada", получит нового мужа. Роль ее избранника исполнит британский актер Кеннет Брана, пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

76-летнюю Стрип в красном элегантном платье сфотографировали на прогулке с 64-летним Браной, который официально подтвержден на роль нового мужа Миранды. Имя персонажа пока держат в тайне.

По сюжету оригинального фильма 2006 года Миранда развелась со своим вторым мужем Стивеном (Джеймс Нортон), а ее первый брак был с британским рок-музыкантом, отцом дочерей-близнецов Кэролайн и Кэссиди. В сиквеле девушкам уже около 21 года.

К проекту возвращаются также Энн Хэтэуэй (Энди Сакс), Эмили Блант (Эмили Чарльтон) и Стэнли Туччи (Найджел). На этой неделе на съемочной площадке видели и 42-летнюю Хэтэуэй — ее героиня больше не вместе со своим бывшим парнем Нейтом, зато Энди находит новую любовь. Его сыграет австралийский актер Патрик Брэммолл, известный по сериалу "Колин из бухгалтерии".

Ранее УНН писал, что премьера сиквела "Дьявол носит Prada" состоится 1 мая 2026 года, с возвращением Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. К актерскому составу присоединятся Люси Лью, Джастин Теру, Би Джей Новак и Полин Шаламе, а сюжет раскроет противостояние Миранды Пристли и Эмили.

Алена Уткина

КультураУНН Lite