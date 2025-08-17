Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли

Главный редактор Миранда Пристли, роль которой исполняет звезда Голливуда Мерил Стрип в продолжении культового фильма "Дьявол носит Prada", получит нового мужа. Роль ее избранника исполнит британский актер Кеннет Брана, пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

76-летнюю Стрип в красном элегантном платье сфотографировали на прогулке с 64-летним Браной, который официально подтвержден на роль нового мужа Миранды. Имя персонажа пока держат в тайне.

По сюжету оригинального фильма 2006 года Миранда развелась со своим вторым мужем Стивеном (Джеймс Нортон), а ее первый брак был с британским рок-музыкантом, отцом дочерей-близнецов Кэролайн и Кэссиди. В сиквеле девушкам уже около 21 года.

К проекту возвращаются также Энн Хэтэуэй (Энди Сакс), Эмили Блант (Эмили Чарльтон) и Стэнли Туччи (Найджел). На этой неделе на съемочной площадке видели и 42-летнюю Хэтэуэй — ее героиня больше не вместе со своим бывшим парнем Нейтом, зато Энди находит новую любовь. Его сыграет австралийский актер Патрик Брэммолл, известный по сериалу "Колин из бухгалтерии".

Ранее УНН писал, что премьера сиквела "Дьявол носит Prada" состоится 1 мая 2026 года, с возвращением Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. К актерскому составу присоединятся Люси Лью, Джастин Теру, Би Джей Новак и Полин Шаламе, а сюжет раскроет противостояние Миранды Пристли и Эмили.