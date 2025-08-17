Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі
Київ • УНН
Кеннет Брана зіграє нового чоловіка Міранди Прістлі у сиквелі "Диявол носить Prada". До акторського складу повернуться Енн Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі.
Головна редакторка Міранда Прістлі, роль якої виконує зірка Голлівуду Меріл Стріп у продовженні культової стрічки "Диявол носить Prada" отримає нового чоловіка. Роль її обранця виконає британський актор Кеннет Брана пише УНН із посиланням на DailyMail.
76-річну Стріп у червоній елегантній сукні сфотографували на прогулянці з 64-річним Браною, який офіційно підтверджений на роль нового чоловіка Міранди. Ім’я персонажа поки тримають у таємниці.
За сюжетом оригінального фільму 2006 року Міранда розлучилася зі своїм другим чоловіком Стівеном (Джеймс Нортон), а її перший шлюб був із британським рок-музикантом, батьком доньок-близнючок Керолайн і Кессіді. У сиквелі дівчатам уже близько 21 року.
До проєкту повертаються також Енн Гетевей (Енді Сакс), Емілі Блант (Емілі Чарльтон) та Стенлі Туччі (Найджел). Цього тижня на знімальному майданчику бачили й 42-річну Гетевей — її героїня більше не разом зі своїм колишнім хлопцем Нейтом, натомість Енді знаходить нове кохання. Його зіграє австралійський актор Патрік Бреммолл, відомий за серіалом "Колін з бухгалтерії".
