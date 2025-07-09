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"Диявол носить Prada 2": до акторського складу нової частини увійдуть Люсі Лью, Джастін Теру та інші

Київ • УНН

 • 633 перегляди

Прем'єра сиквелу "Диявол носить Prada" відбудеться 1 травня 2026 року, з поверненням Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі. До акторського складу приєднаються Люсі Лью, Джастін Теру, Бі Джей Новак та Полін Шаламе, а сюжет розкриє протистояння Міранди Прістлі та Емілі.

"Диявол носить Prada 2": до акторського складу нової частини увійдуть Люсі Лью, Джастін Теру та інші

У сиквелі нової частини фільму "Диявол носить Prada", прем’єра якого запланована на 1 травня 2026 року знову зустрінуться Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі. До акторського складу також приєднаються нові обличчя. Зокрема Люсі Лью, Джастін Теру, Бі Джей Новак, Полін Шаламе та інші. Про це пише УНН із посиланням на Variety.

Деталі

У новій частині, як зазначає видання, до акторського складу додадуться Люсі Лью, яка відома ролями в "Ангелах Чарлі", "Убити Білла" та нещодавніх стрічках "Підготовка" і "Присутність" Стівена Содерберга. Також роль отримав її колега по "Ангелах Чарлі: Повний газ" Джастін Теру.

Бі Джей Новак, відомий за серіалом "Офіс" також з'явиться у другій частині разом зі старшою сестрою Тімоті Шаламе, Паулін Шаламе, яка здобула популярність завдяки комедійному серіалу HBO Max "Сексуальне життя студенток".

Водночас два відомих персонажі, Трейсі Томс, яка зіграла Лілі, найкращу подругу персонажа Енн Гетевей та Тібор Фельдман, який зіграв Ірва Равіца, голову батьківської компанії Runway, Elias-Clark, теж виконають свої ролі в продовженні.

Вони з'являться разом із зірками оригінального фільму -  Меріл Стріп, Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі.

Продовження наразі перебуває у виробництві, а прем'єра в кінотеатрах запланована на 1 травня 2026 року. Хоча деталі сюжету не підтверджені, за повідомленнями, історія розповідає про жахливу головну редакторку журналу "Runway" Міранду Прістлі (Стріп), яка будує свою кар'єру на тлі занепаду традиційного журнального видавництва. Вона протистоїть персонажу Бланта, своєму колишньому асистенту, який зараз є впливовим керівником у компанії класу люкс, з рекламними коштами, які Прістлі відчайдушно потрібні.

Девід Франкель, режисер фільму 2006 року, та Алін Брош МакКенна, яка написала оригінальний сценарій, повертаються до роботи над продовженням разом із продюсеркою Карен Розенфельт.

Перший фільм про журналістку-початківця Енді Сакс (Гетевей), яку наймають асистенткою в глянцевому журналі мод мав шалений успіх та заробив 326 мільйонів доларів по всьому світу, а Стріп була номінована на "Оскар".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у новій частині "Диявол носить Prada" через 20 років після подій першої частини, Міранда Прістлі зіткнеться з Емілі, яка стала виконавчим директором люксового бренду. Міранді потрібні кошти через занепад друкованих видань.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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