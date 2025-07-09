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"Дьявол носит Prada 2": в актерский состав новой части войдут Люси Лью, Джастин Теру и другие

Киев • УНН

 • 477 просмотра

Премьера сиквела "Дьявол носит Prada" состоится 1 мая 2026 года, с возвращением Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. К актерскому составу присоединятся Люси Лью, Джастин Теру, Би Джей Новак и Полин Шаламе, а сюжет раскроет противостояние Миранды Пристли и Эмили.

"Дьявол носит Prada 2": в актерский состав новой части войдут Люси Лью, Джастин Теру и другие

В сиквеле новой части фильма "Дьявол носит Prada", премьера которого запланирована на 1 мая 2026 года, снова встретятся Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. К актерскому составу также присоединятся новые лица. В частности, Люси Лью, Джастин Теру, Би Джей Новак, Полин Шаламе и другие. Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

В новой части, как отмечает издание, к актерскому составу добавятся Люси Лью, известная ролями в "Ангелах Чарли", "Убить Билла" и недавних лентах "Подготовка" и "Присутствие" Стивена Содерберга. Также роль получил ее коллега по "Ангелам Чарли: Полный газ" Джастин Теру.

Би Джей Новак, известный по сериалу "Офис", также появится во второй части вместе со старшей сестрой Тимоти Шаламе, Паулин Шаламе, которая получила популярность благодаря комедийному сериалу HBO Max "Сексуальная жизнь студенток".

В то же время два известных персонажа, Трейси Томс, сыгравшая Лили, лучшую подругу персонажа Энн Хэтэуэй, и Тибор Фельдман, сыгравший Ирва Равица, главу родительской компании Runway, Elias-Clark, тоже исполнят свои роли в продолжении.

Они появятся вместе со звездами оригинального фильма -  Мерил Стрип, Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

Продолжение сейчас находится в производстве, а премьера в кинотеатрах запланирована на 1 мая 2026 года. Хотя детали сюжета не подтверждены, по сообщениям, история рассказывает об ужасной главной редакторше журнала "Runway" Миранде Пристли (Стрип), которая строит свою карьеру на фоне упадка традиционного журнального издательства. Она противостоит персонажу Бланта, своему бывшему ассистенту, который сейчас является влиятельным руководителем в компании класса люкс, с рекламными средствами, которые Пристли отчаянно нужны.

Дэвид Фрэнкел, режиссер фильма 2006 года, и Алин Брош МакКенна, написавшая оригинальный сценарий, возвращаются к работе над продолжением вместе с продюсером Карен Розенфельт.

Первый фильм о начинающей журналистке Энди Сакс (Хэтэуэй), которую нанимают ассистенткой в глянцевом журнале мод, имел огромный успех и заработал 326 миллионов долларов по всему миру, а Стрип была номинирована на "Оскар".

Напомним

Ранее УНН писал, что в новой части "Дьявол носит Prada" спустя 20 лет после событий первой части, Миранда Пристли столкнется с Эмили, которая стала исполнительным директором люксового бренда. Миранде нужны средства из-за упадка печатных изданий.

Алена Уткина

Алена Уткина

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