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Вихід другої частини "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року

Київ • УНН

 • 2636 перегляди

Через 20 років Міранда Прістлі зіткнеться з Емілі, яка стала виконавчим директором люксового бренду. Міранді потрібні кошти через занепад друкованих видань.

Вихід другої частини "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року

Прем'єра другої частини фільму "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року. Про це пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Через 20 років після подій першої частини стрічки Міранда Прістлі (роль якої виконає американська актриса Меріл Стріп) знову буде змушена зустрітися зі своєю помічницею Емілі (в ролі якої виступає Емілі Блант), яка звільнилася з "Подіуму" і стала одним із виконавчих директорів великого люксового бренду. Згідно із сюжетом, Міранді потрібні кошти та підтримка, у зв'язку з тим, що друковані видання гинуть один за одним.

Що робитиме у цьому сюжеті Енді Сакс (яку зіграє американська акторка і співачка Енн Гетевей), поки що залишається загадкою.

Нагадаємо, перша частина комедійної драми "Диявол носить Prada" вийшов у 2006 році в Сполучених Штатах. Головні ролі виконали Енн Гетевей, Емілі Блант і Меріл Стріп. Останню було номіновано за цю роботу на премію "Оскар".

Доповнення

Прем'єра нового спін-офу "Ігри престолів" була запланована на 2025 рік, проте HBO відклала її до 2026 року, залишивши шанувальників на поточний час "з чистим листом".

Дженніфер Лопес зіграє в екранізації трилера "Остання місіс Перріш" від Netflix. У фільмі розповідається про шахрайку, яка намагається зруйнувати заможну родину.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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