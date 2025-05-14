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"Лицар Семи Королівств" перенесено на 2026 рік - фанати серіалу "Гра престолів" розчаровані

Київ • УНН

 • 2200 перегляди

HBO відклала прем'єру спін-офу "Гри престолів" до 2026 року. Фанати серіалу висловили обурення через перенесення виходу серіалу.

"Лицар Семи Королівств" перенесено на 2026 рік - фанати серіалу "Гра престолів" розчаровані

Прем'єра нового спін-офу "Ігри престолів" була запланована на 2025 рік, проте HBO відклала її до 2026 року, залишивши шанувальників на поточний час "з чистим листом".

Передає УНН із посиланням на Variety та Independent.

Деталі

Серіал-приквел "Лицар семи королівств" відкладається до наступного року. Тож всім, хто з нетерпінням чекав на пригоди по землях Вестероса у 2025 році поки не пощастило. Про затримку оголосив генеральний директор HBO Кейсі Блойс під час нещодавнього заходу Warner Bros. Discovery, орієнтованого на рекламодавців.

Він зазначив, що серіал вийде "взимку". Напевно це станеться у першій половині наступного року, і якщо розглядати імовірні терміни "зими 2026 року", деякі оглядачі вважають, що "Лицар семи королівств" з'явиться між січнем і березнем 2026 року.

А поки що, у соціальних мережах фанати відреагували з обуренням. Один написав:

Лицар семи королівств — це буквально моя улюблена історія [Пісня льоду та полум'я]... і ось що я отримую... Я мав отримати свою щорічну дозу GOT у 2025 році

- сказав один.

Інший додав: "Чорт. Я буквально чекав трейлера та дати виходу "Лицаря семи королівств", які скоро вийдуть і вийдуть в ефір цього року".

Довідка

Перший сезон серіалу "Лицар семи королівств", у якому Пітер Клеффі грає сера Дункана "Данк" Високий, заснований на новелі Джорджа Р. Р. Мартіна "Хедж-лицар".

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Книга є першою в серії "Дунк і яйце", наступні романи "Заклятий меч" і "Таємничий лицар" також будуть адаптовані для наступних сезонів. Дія циклу відбувається між подіями "Будинку Дракона" та "Гри престолів".

Офіційний логлайн звучить так:

За століття до подій "Гри престолів" Вестеросом мандрували двоє малоймовірних героїв... молодий, наївний, але відважний лицар, сер Дункан Високий, та його мініатюрний зброєносець, Егг

Доповнення

Автор всесвіту "Гри престолів" Джордж Р. Р. Р. Мартін уже зміг насолодитися попередніми версіями 6 епізодів, що становлять перший сезон "Лицаря Семи Королівств". У своєму блозі він запевнив, що "це настільки точна адаптація, на яку тільки може сподіватися розумна людина (а ви всі знаєте, наскільки я неймовірно розумний у цьому конкретному питанні)".

Нагадаємо

У 2026 році Warner Bros. випустить перший фільм з нового циклу "Володаря перснів", у центрі якого буде персонаж Ґолум. попередня назва фільму "Володар перснів: Полювання на Ґолума". 

Netflix, HBO та інші стримінгові сервіси готують масштабні прем'єри серіалів у 2025 році. Серед них - продовження "Венздей", "Білого лотоса", "Дивних див", а також нові проекти з Робертом де Ніро та всесвіту DC.

19-річну Матильду Леджер сфотографували за кавою в Нью-Йорку, де вона виявила разючу схожість з батьками. Фото з'явились за тиждень до 15-ї річниці смерті актора Гіта Леджера.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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