Донька Гіта Леджера помічена в Брукліні напередодні річниці смерті батька

Матильда Леджер була помічена в Брукліні на вихідних, виглядаючи дуже схожою на своїх знаменитих батьків.

Матильда Леджер насолоджувалася кавою та спілкувалась із подругою на вихідних. 19-річна донька покійного актора Гіта Леджера та актриси Мішель Вільямс дуже схожа на своїх знаменитих батьків. Нещодавно її сфотографували у Нью-Йорку, за кавою та спілкуванням: вона була у зеленій стьобаній куртці, мішкуватих джинсах та у червоних аксесуарах. Усе виглядало так, що скоріше за все Матильда Леджер була у гарному настрої.

Слід зазначити, що опубліковані фото Матильди з'явилися за тиждень до річниці смерті її батька (22 січня 2008 року) - виповниться 15 років з дня смерті актора.

Довідково

Гіт Ендрю Леджер (4 квітня 1979 — 22 січня 2008) — австралійський актор. Зігравши ролі в кількох австралійських телевізійних і кінопродукціях у 1990-х роках, він переїхав до Сполучених Штатів у 1998 році, щоб продовжити свою кінокар’єру. Його робота складалася з 20 фільмів у різних жанрах, у тому числі 10 Things I Hate About You (1999), The Patriot (2000), A Knight's Tale (2001), Bal Monster's Ball (2001), Casanova (2005), Lords of Dogtown (2005), Горбата гора (2005), "Темний лицар" (2008) та "Імаджинаріум доктора Парнаса" (2009), останні два з яких були випущені посмертно.

Доповнення

Смерть актора Гіта Леджера через випадкове передозування назавжди кинула тінь на фільм "Темний лицар", у якому Леджер грав Джокера. У той час ходили чутки, що виконання ролі культового лиходія вплинуло на актора.

В інтерв'ю New York Times Леджер сказав, що виконання ролі Джокера було "фізично і морально виснажливим". Це також вплинуло на його і без того проблемний сон: актор сказав, що в деякі дні йому вдавалося спати лише близько двох годин.

Тіло актора виявила хатня робітниця, а першою кому вона повідомила про смерть "Джокера" стала Мері-Кейт Олсен — актриса і близька подруга Леджера. У Мережі ходили чутки, що саме вона "присадила" його на ліки. Могила Хіта Леджера знаходиться на батьківщині в місті Перт на кладовищі Карракатта.

