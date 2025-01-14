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Донька Гіта Леджера помічена в Брукліні напередодні річниці смерті батька

Донька Гіта Леджера помічена в Брукліні напередодні річниці смерті батька

Київ • УНН

 • 182744 перегляди

19-річну Матильду Леджер сфотографували за кавою в Нью-Йорку, де вона виявила разючу схожість з батьками. Фото з'явились за тиждень до 15-ї річниці смерті актора Гіта Леджера.

Матильда Леджер була помічена в Брукліні на вихідних, виглядаючи дуже схожою на своїх знаменитих батьків.

Передає УНН із посиланням на Page Six.

Матильда Леджер насолоджувалася кавою та спілкувалась із подругою на вихідних. 19-річна донька покійного актора Гіта Леджера та актриси Мішель Вільямс дуже схожа на своїх знаменитих батьків. Нещодавно її сфотографували у Нью-Йорку, за кавою та спілкуванням: вона була у зеленій стьобаній куртці, мішкуватих джинсах та у червоних аксесуарах. Усе виглядало так, що скоріше за все Матильда Леджер була у гарному настрої.

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Слід зазначити, що опубліковані фото Матильди  з'явилися за тиждень до річниці смерті її батька (22 січня 2008 року) - виповниться 15 років з дня смерті актора.

Довідково

Гіт Ендрю Леджер (4 квітня 1979 — 22 січня 2008) — австралійський актор. Зігравши ролі в кількох австралійських телевізійних і кінопродукціях у 1990-х роках, він переїхав до Сполучених Штатів у 1998 році, щоб продовжити свою кінокар’єру. Його робота складалася з 20 фільмів у різних жанрах, у тому числі 10 Things I Hate About You (1999), The Patriot (2000), A Knight's Tale (2001), Bal Monster's Ball (2001), Casanova (2005), Lords of Dogtown (2005), Горбата гора (2005), "Темний лицар" (2008) та "Імаджинаріум доктора Парнаса" (2009), останні два з яких були випущені посмертно. 

Доповнення

Смерть актора Гіта Леджера через випадкове передозування назавжди кинула тінь на фільм "Темний лицар", у якому Леджер грав Джокера. У той час ходили чутки, що виконання ролі культового лиходія вплинуло на актора.

В інтерв'ю New York Times Леджер сказав, що виконання ролі Джокера було "фізично і морально виснажливим". Це також вплинуло на його і без того проблемний сон: актор сказав, що в деякі дні йому вдавалося спати лише близько двох годин.

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Тіло актора виявила хатня робітниця, а першою кому вона повідомила про смерть "Джокера" стала Мері-Кейт Олсен — актриса і близька подруга Леджера. У Мережі ходили чутки, що саме вона "присадила" його на ліки. Могила Хіта Леджера знаходиться на батьківщині в місті Перт на кладовищі Карракатта.

Нагадаємо

Акторка Ліза Кудроу розповіла в інтерв'ю "Шоу Дрю Беррімор" (на каналі People) про зворушливий момент, що пов'язаний з покійним актором Метью Перрі. В 2004 році він подарував їй банку з-під печива "Друзів", коли завершилися зйомки фіналу серіалу.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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