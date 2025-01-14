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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Киев  •  УНН

 • 6128 просмотра

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19-летнюю Матильду Леджер сфотографировали за кофе в Нью-Йорке, где она обнаружила поразительное сходство с родителями. Фото появились за неделю до 15-й годовщины смерти актера Гита Леджера.

Матильда Леджер была замечена в Бруклине на выходных, выглядя очень похожей на своих знаменитых родителей.

Передает УНН со ссылкой на Page Six.

Матильда Леджер наслаждалась кофе и общалась с подругой на выходных. 19-летняя дочь покойного актера Гита Леджера и актрисы Мишель Уильямс очень похожа на своих знаменитых родителей. Недавно ее сфотографировали в Нью-Йорке, за кофе и общением: она была в зеленой стеганой куртке, мешковатых джинсах и в красных аксессуарах. Все выглядело так, что скорее всего Матильда Леджер была в хорошем настроении.

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Следует отметить, что опубликованные фото Матильды  появились за неделю до годовщины смерти ее отца (22 января 2008 года) - исполнится 15 лет со дня смерти актера.

Справочно

Хит Эндрю Леджер (4 апреля 1979 - 22 января 2008) - австралийский актёр. Сыграв роли в нескольких австралийских телевизионных и кинопродукциях в 1990-х годах, он переехал в Соединённые Штаты в 1998 году, чтобы продолжить свою кинокарьеру. Его работа состояла из 20 фильмов в различных жанрах, в том числе 10 Things I Hate About You (1999), The Patriot (2000), A Knight's Tale (2001), Bal Monster's Ball (2001), Casanova (2005), Lords of Dogtown (2005), Горбатая гора (2005), «Темный рыцарь» (2008) и «Имаджинариум доктора Парнаса» (2009), последние два из которых были выпущены посмертно. 

Дополнение

Смерть актера Гита Леджера из-за случайной передозировки навсегда бросила тень на фильм «Темный рыцарь», в котором Леджер играл Джокера. В то время ходили слухи, что исполнение роли культового злодея повлияло на актера.

В интервью New York Times Леджер сказал, что исполнение роли Джокера было «физически и морально изнурительным». Это также повлияло на его и без того проблемный сон: актер сказал, что в некоторые дни ему удавалось спать лишь около двух часов.

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Тело актера обнаружила домработница, а первой кому она сообщила о смерти «Джокера» стала Мэри-Кейт Олсен - актриса и близкая подруга Леджера. В Сети ходили слухи, что именно она «присадила» его на лекарства. Могила Хита Леджера находится на родине в городе Перт на кладбище Карракатта.

Напомним,

Актриса Лиза Кудроу рассказала в интервью «Шоу Дрю Бэрримор» (на канале People) о трогательном моменте, связанном с покойным актером Мэтью Перроми. В 2004 году он подарил ей банку из-под печенья «Друзей», когда завершились съемки финала сериала.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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