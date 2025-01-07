Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после двух лет брака

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись. Решение было вынесено почти через 20 недель после того, как 20 августа актриса подала заявление о расторжении брака. Об этом сообщает People, пишет УНН.

Детали

Дженнифер Лопес подала на развод ровно через два года после свадьбы в Джорджии, указав 26 апреля как дату развода и назвав причиной разрыва непримиримые разногласия.

Она подала заявление в Высший суд округа Лос-Анджелес без адвоката, попросив не платить алименты ни с одной из сторон, а также разделить гонорар адвоката.

Кроме того, звезда также попросила вернуть ей прежнее имя - Дженнифер Линн Лопес.

Через неделю после того, как она подала заявление, Лопес почувствовала "облегчение", по словам источника, близкого к звезде, который добавил: "Она не хотела развода. Она хотела разобраться в ситуации. Они любят друг друга. Дженнифер не из тех, кто просто так сдается".

В то же время, дополнительный источник сообщил, что после подачи заявления на развод Аффлек "чувствует себя хорошо и очень сосредоточен": "Он преуспевает, когда у него есть рабочие проекты. Он также чувствовал себя прекрасно, когда дело касалось детей. Он делает именно то, что хочет. Он выглядит очень счастливым".

Напомним

Дженнифер Лопес опубликовала видео с самыми яркими моментами 2024 года, где не упомянула Бена Аффлека. В ролике показаны ее карьерные достижения, личные моменты и кадры из нового фильма.