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Бен Аффлек і Дженніфер Лопес офіційно розлучилися після двох років шлюбу

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес офіційно розлучилися після двох років шлюбу

Київ • УНН

 • 111895 перегляди

Суд Лос-Анджелеса офіційно оформив розлучення пари через 20 тижнів після подання заяви. Лопес попросила повернути їй колишнє ім'я та відмовилась від аліментів.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес офіційно розлучилися. Рішення було винесено майже через 20 тижнів після того, як 20 серпня акторка подала заяву про розірвання шлюбу. Про це повідомляє People, пише УНН.

Деталі

Дженніфер Лопес подала на розлучення рівно через два роки після весілля в Джорджії, вказавши 26 квітня як дату розлучення і назвавши причиною розриву непримиренні розбіжності.

Вона подала заяву до Вищого суду округу Лос-Анджелес без адвоката, попросивши не сплачувати аліменти з жодної зі сторін, а також розділити гонорар адвоката.

Крім того, зірка також попросила повернути їй колишнє ім'я - Дженніфер Лінн Лопес.

Через тиждень після того, як вона подала заяву, Лопес відчула "полегшення", за словами джерела, близького до зірки, яке додало: "Вона не хотіла розлучення. Вона хотіла розібратися в ситуації. Вони кохають одне одного. Дженніфер не з тих, хто просто так здається".

У той же час, додаткове джерело повідомило, що після подачі заяви на розлучення Аффлек "почувається добре і дуже зосереджений": "Він процвітає, коли у нього є робочі проекти. Він також почувався чудово, коли справа стосувалася дітей. Він робить саме те, що хоче. Він виглядає дуже щасливим".

Нагадаємо

Дженніфер Лопес опублікувала відео з найяскравішими моментами 2024 року, де не згадала Бена Аффлека. У ролику показані її кар'єрні досягнення, особисті моменти та кадри з нового фільму.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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