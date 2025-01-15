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Наймолодшому - 24 роки: кого вдалось повернути в російського полону

Наймолодшому - 24 роки: кого вдалось повернути в російського полону

Київ • УНН

 • 154017 перегляди

З російського полону повернули групу тяжкопоранених та хворих українських військових і одного цивільного. Серед звільнених - представники різних родів військ, які захищали Маріуполь та інші напрямки.

Сьогодні, 15 січня, додому повернулися тяжкопоранені і тяжкохворі захисники, які довгий час провели в російському полоні. Серед повернутих є також цивільний. Його окупанти захопили на Київщині та незаконно утримували. Про це УНН повідомляє із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та омбудсмена Дмитра Лубінця.

 Усі звільнені військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Серед повернутих є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами.

Додому повертаються та отримають належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України.

Україна повернула з полону 25 військових і цивільних - Зеленський15.01.25, 14:55 • 34348 переглядiв

Також повернули поранених українських військовослужбовців з Курщини. Наймолодшому звільненому – 24 роки. Найстаршому – шістдесят. Ці люди багато пережили без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням у ворожій неволі.

Як зазначається, поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб - туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям.

Як вказав омбудсмен, допомогли Україні в організації взаємного повернення Об'єднані Арабські Емірати. Далі у пріоритеті — надання повернутим необхідний спектр медичної допомоги, виконання операцій та реабілітація.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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