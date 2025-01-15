Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Сегодня, 15 января, домой вернулись тяжелораненые и тяжелобольные защитники, которые долгое время провели в российском плену. Среди возвращенных есть также гражданский. Его оккупанты захватили в Киевской области и незаконно удерживали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Все уволенные военнослужащие - солдаты, матросы и сержанты. Они защищали Харьковское, Запорожское, Донецкое направления, город Мариуполь, в частности Азовсталь. Среди возвращенных есть также гражданский, захваченный на Киевщине и незаконно удерживаемый россиянами.

Домой возвращаются и получат надлежащее лечение и реабилитацию представители Нацгвардии, ВСУ (в том числе ТрО), Военно-морских сил, Государственной пограничной службы Украины.

Украина вернула из плена 25 военных и гражданских - Зеленский

Также вернули раненых украинских военнослужащих из Курской области. Самому молодому освобожденному - 24 года. Самому старшему - шестьдесят. Эти люди много пережили без надлежащей медицинской помощи и с негуманным отношением во вражеской неволе.

Как отмечается, раненые имеют в частности потерю зрения, ампутации конечностей, сложные пулевые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней - туберкулез, онкология, гангрена, что красноречиво свидетельствует о тех условиях, в которых приходится находиться нашим людям.

Как указал омбудсмен, помогли Украине в организации взаимного возвращения Объединенные Арабские Эмираты. Далее в приоритете - предоставление возвращенным необходимый спектр медицинской помощи, выполнение операций и реабилитация.