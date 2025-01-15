ukenru
Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
13:13 • 14280 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
12:02 • 41000 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 126559 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 183422 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 142775 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 177388 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 151210 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 142346 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 239539 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 288470 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине объявили тревогу из-за угрозы ракетного обстрела

В Украине объявили тревогу из-за угрозы ракетного обстрела

15 января, 04:03 • 123117 просмотра
Россия массово обстреливает Украину ракетами: где раздаются взрывы

Россия массово обстреливает Украину ракетами: где раздаются взрывы

15 января, 04:37 • 122821 просмотра
Польша подняла в небо авиацию из-за атаки рф по Украини

Польша подняла в небо авиацию из-за атаки рф по Украини

15 января, 05:41 • 112365 просмотра
Еще плюс 1580 оккупантов и почти 400 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1580 оккупантов и почти 400 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага

15 января, 05:49 • 52118 просмотра
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

08:50 • 107713 просмотра
публикации
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

08:50 • 107713 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 135109 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 136810 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

14 января, 13:22 • 183422 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 154722 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

13:28 • 5081 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 134995 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 125400 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 129975 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 126245 просмотра
Актуальное
Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Киев  •  УНН

 • 11903 просмотра

Read in English

Из российского плена вернули группу тяжелораненых и больных украинских военных и одного гражданского. Среди освобожденных - представители разных родов войск, которые защищали Мариуполь и другие направления.

Сегодня, 15 января, домой вернулись тяжелораненые и тяжелобольные защитники, которые долгое время провели в российском плену. Среди возвращенных есть также гражданский. Его оккупанты захватили в Киевской области и незаконно удерживали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и омбудсмена Дмитрия Лубинца.

 Все уволенные военнослужащие - солдаты, матросы и сержанты. Они защищали Харьковское, Запорожское, Донецкое направления, город Мариуполь, в частности Азовсталь. Среди возвращенных есть также гражданский, захваченный на Киевщине и незаконно удерживаемый россиянами.

Домой возвращаются и получат надлежащее лечение и реабилитацию представители Нацгвардии, ВСУ (в том числе ТрО), Военно-морских сил, Государственной пограничной службы Украины.

Украина вернула из плена 25 военных и гражданских - Зеленский15.01.25, 14:55 • 8140 просмотров

Также вернули раненых украинских военнослужащих из Курской области. Самому молодому освобожденному - 24 года. Самому старшему - шестьдесят. Эти люди много пережили без надлежащей медицинской помощи и с негуманным отношением во вражеской неволе.

Как отмечается, раненые имеют в частности потерю зрения, ампутации конечностей, сложные пулевые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней - туберкулез, онкология, гангрена, что красноречиво свидетельствует о тех условиях, в которых приходится находиться нашим людям.

Как указал омбудсмен, помогли Украине в организации взаимного возвращения Объединенные Арабские Эмираты. Далее в приоритете - предоставление возвращенным необходимый спектр медицинской помощи, выполнение операций и реабилитация.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы