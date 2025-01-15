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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина вернула из плена 25 военных и гражданских - Зеленский

Украина вернула из плена 25 военных и гражданских - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 8989 просмотра

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25 украинских военных и гражданских вернулись из российского плена, среди них защитники Мариуполя и «Азовстали». Все они имеют тяжелые ранения и получат необходимую медицинскую помощь.

25 украинских военных и гражданских вернулись из вражеского плена, среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", сообщил в среду Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

"Возвращение своих людей домой - то, над чем Украина постоянно работает. И мы не остановимся, пока не вернем всех наших. Сегодня домой, в Украину, возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь", - написал Президент в соцсетях.

Он выразил благодарность команде, которая ищет наших людей и организует эту важную работу. "Спасибо Объединенным Арабским Эмиратам за содействие, чтобы сегодняшнее событие стало возможным", - указал Зеленский.

Зеленский: Украина готова передать КНДР пленных военных, если Ким Чен Ын организует их обмен на бойцов ВСУ в рф12.01.25, 20:14 • 42790 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война

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