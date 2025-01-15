Украина вернула из плена 25 военных и гражданских - Зеленский

25 украинских военных и гражданских вернулись из вражеского плена, среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", сообщил в среду Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

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"Возвращение своих людей домой - то, над чем Украина постоянно работает. И мы не остановимся, пока не вернем всех наших. Сегодня домой, в Украину, возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь", - написал Президент в соцсетях.

Он выразил благодарность команде, которая ищет наших людей и организует эту важную работу. "Спасибо Объединенным Арабским Эмиратам за содействие, чтобы сегодняшнее событие стало возможным", - указал Зеленский.

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