Україна повернула з полону 25 військових і цивільних - Зеленський

25 українських військових та цивільних повернулися з ворожого полону, серед них захисники Маріуполя та "Азовсталі", повідомив у середу Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

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"Повернення своїх людей додому – те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших. Сьогодні додому, в Україну, повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу", - написав Президент у соцмережах.

Він висловив подяку команді, яка шукає наших людей та організовує цю важливу роботу. "Дякуємо Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою", - вказав Зеленський.

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