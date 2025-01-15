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Україна повернула з полону 25 військових і цивільних - Зеленський

Україна повернула з полону 25 військових і цивільних - Зеленський

Київ • УНН

 • 34348 перегляди

25 українських військових та цивільних повернулися з російського полону, серед них захисники Маріуполя та "Азовсталі". Усі вони мають важкі поранення та отримають необхідну медичну допомогу.

25 українських військових та цивільних повернулися з ворожого полону, серед них захисники Маріуполя та "Азовсталі", повідомив у середу Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Деталі

"Повернення своїх людей додому – те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших. Сьогодні додому, в Україну, повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу", - написав Президент у соцмережах.

Він висловив подяку команді, яка шукає наших людей та організовує цю важливу роботу. "Дякуємо Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою", - вказав Зеленський.

Зеленський: Україна готова передати КНДР полонених військових, якщо Кім Чен Ин організує їх обмін на бійців ЗСУ в рф 12.01.25, 20:14 • 44246 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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