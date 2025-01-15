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"Ласкаво просимо в цей божевільний світ": співак Позитив вперше став батьком

"Ласкаво просимо в цей божевільний світ": співак Позитив вперше став батьком

Київ • УНН

 • 153099 перегляди

Співак Олексій Завгородній (Позитив) та його дружина Юлія Сахневич стали батьками доньки. Пара познайомилась на шоу "Танці з зірками" та назвала новонароджену Марією.

Український співак Олексій Завгородній, відомий як Позитив, вперше став батьком. Радісною новиною артист поділився у своєму Instagram, пише УНН.

Деталі 

Співак Позитив опублікував у своєму Instagram  допис з серією фото, де поділився, що разом зі своєю дружиною Юлією Сахневич стали батьками. У подружжя народилася донька, яку назвали Марією.

"Марія Олексіївна. Ласкаво просимо в цей божевільний світ",—зазначив співак у дописі.

Доповнення 

Завгородній та Сахевич познайомилися, коли брали участь у телевізійному шоу "Танці з зірками", там вони були однією з танцювальних пар. Стосунки в них розпочалися після проєкту, втім публічно про це вони заявили у квітні 2024 року. А вже в листопаді 2024 року подружжя повідомило, що очікують на поповнення.

Нагадаємо 

Український співак Дмитро Монатік став батьком втретє, про що повідомив у Instagram. Артист опублікував сімейне фото з дружиною, двома старшими синами та новонародженим малюком біля святкової ялинки.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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