"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

Украинский певец Алексей Завгородний, известный как Позитив, впервые стал отцом. Радостной новостью артист поделился в своем Instagram, пишет УНН.

Детали

Певец Позитив опубликовал в своем Instagram сообщение с серией фото, где поделился, что вместе со своей женой Юлией Сахневич стали родителями. У супругов родилась дочь, которую назвали Марией.

"Мария Алексеевна. Добро пожаловать в этот сумасшедший мир", - отметил певец в заметке.

Дополнение

Завгородний и Сахевич познакомились, когда участвовали в телевизионном шоу "Танцы со звездами", там они были одной из танцевальных пар. Отношения у них начались после проекта, впрочем публично об этом они заявили в апреле 2024 года. А уже в ноябре 2024 года супруги сообщили, что ожидают пополнения.

Напомним

Украинский певец Дмитрий Монатик стал отцом в третий раз, о чем сообщил в Instagram. Артист опубликовал семейное фото с женой, двумя старшими сыновьями и новорожденным малышом возле праздничной елки.