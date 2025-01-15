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"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

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Певец Алексей Завгородний (Позитив) и его жена Юлия Сахневич стали родителями дочери. Пара познакомилась на шоу "Танцы со звездами" и назвала новорожденную Марией.

Украинский певец Алексей Завгородний, известный как Позитив, впервые стал отцом. Радостной новостью артист поделился в своем Instagram, пишет УНН.

Детали 

Певец Позитив опубликовал в своем Instagram  сообщение с серией фото, где поделился, что вместе со своей женой Юлией Сахневич стали родителями. У супругов родилась дочь, которую назвали Марией.

"Мария Алексеевна. Добро пожаловать в этот сумасшедший мир", - отметил певец в заметке.

Дополнение 

Завгородний и Сахевич познакомились, когда участвовали в телевизионном шоу "Танцы со звездами", там они были одной из танцевальных пар. Отношения у них начались после проекта, впрочем публично об этом они заявили в апреле 2024 года. А уже в ноябре 2024 года супруги сообщили, что ожидают пополнения.

Напомним 

Украинский певец Дмитрий Монатик стал отцом в третий раз, о чем сообщил в Instagram. Артист опубликовал семейное фото с женой, двумя старшими сыновьями и новорожденным малышом возле праздничной елки.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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