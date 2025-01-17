Загарбники піднімають вартість проїзду у громадському транспорті в окупованому Луганську - Спротив
Київ • УНН
З 1 лютого вартість проїзду у громадському транспорті окупованого Луганська зросте до 40 рублів. При цьому місто фактично не має функціонуючого громадського транспорту через знищений автопарк та брак водіїв.
З 1 лютого проїзд у громадському транспорті тимчасово окупованого Луганська коштуватиме 40 російських рублів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Окупанти продовжують "покращувати" життя людей на територіях, які знищили, і наживатися на них. 40 російських рублів з 1 лютого вартуватиме проїзд у громадському транспорті тимчасово окупованого Луганська. І це при тому, що як такого громадського транспорту в місті немає. Місцеві вже призвичаїлися до того, що розраховувати на маршрутку, трамвай чи тролейбус не можна,
Як зазначається, відсутність графіка чи достатньої кількості відповідного транспорту – це найменша незручність. Адже автопарк знищений і їздити міськими автобусами просто небезпечно.
А ще брак водіїв, яких попросту мобілізують до армії, знищили загалом функціонал громадського транспорту тимчасово окупованої України
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