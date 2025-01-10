Впродовж першої половини року на ТОТ планують збільшити кількість призовників - ЦНС

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Київ • УНН

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РФ формує списки мешканців окупованих територій для весняного призову в армію. Окупанти планують збільшити кількість призовників та змушують їх підписувати контракти для відправки на фронт.

Представники рф вже формують списки мешканців окупованих територій для призову в армію росії. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.

Деталі

Окупанти готуються до весняної мобілізації на ТОТ. 

- ідеться у дописі.

За даними ЦНС, весною окупанти планують збільшити кількість призовників. Провал осіннього призову представники рф намагаються компенсувати паспортизацією та розширенням "військкоматів", при цьому призовників, за інформаією Спротива, - "змушують підписувати контракти та відправляють на фронт". 

Нагадаємо

УНН із посиланням на Центр національного спротиву передавав, що на тимчасово окупованих територіях України розпочалися масові поліцейські рейди під приводом перевірки російських автоцивілок. Окупанти ретельно перевіряють не лише страхові поліси, а й особисті документи водіїв та пасажирів.

росіяни планують вивезти до рф 5 тисяч школярів із ТОТ Луганщини - ЦНС07.01.25, 18:54 • 24653 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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