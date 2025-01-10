В течение первой половины года на ВОТ планируют увеличить количество призывников - ЦНС

Представители рф уже формируют списки жителей оккупированных территорий для призыва в армию россии. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

Оккупанты готовятся к весенней мобилизации на ВОТ. - говорится в заметке.

По данным ЦНС, весной оккупанты планируют увеличить количество призывников. Провал осеннего призыва представители рф пытаются компенсировать паспортизацией и расширением «военкоматов», при этом призывников, по информации СПРОТИВа, - «заставляют подписывать контракты и отправляют на фронт».

Напомним,

УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления передавал, что на временно оккупированных территориях Украины начались массовые полицейские рейды под предлогом проверки российских автогражданок. Оккупанты тщательно проверяют не только страховые полисы, но и личные документы водителей и пассажиров.

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