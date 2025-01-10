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В течение первой половины года на ВОТ планируют увеличить количество призывников - ЦНС

В течение первой половины года на ВОТ планируют увеличить количество призывников - ЦНС

Киев  •  УНН

 • 3487 просмотра

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РФ формирует списки жителей оккупированных территорий для весеннего призыва в армию. Оккупанты планируют увеличить количество призывников и заставляют их подписывать контракты для отправки на фронт.

Представители рф уже формируют списки жителей оккупированных территорий для призыва в армию россии. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

Оккупанты готовятся к весенней мобилизации на ВОТ. 

- говорится в заметке.

По данным ЦНС, весной оккупанты планируют увеличить количество призывников. Провал осеннего призыва представители рф пытаются компенсировать паспортизацией и расширением «военкоматов», при этом призывников, по информации СПРОТИВа, - «заставляют подписывать контракты и отправляют на фронт». 

Напомним,

УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления передавал, что на временно оккупированных территориях Украины начались массовые полицейские рейды под предлогом проверки российских автогражданок. Оккупанты тщательно проверяют не только страховые полисы, но и личные документы водителей и пассажиров.

россияне планируют вывезти в рф 5 тысяч школьников с ВОТ Луганщины - ЦНС07.01.25, 18:54 • 23243 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
luhanskЛуганск

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