россияне планируют вывезти в рф 5 тысяч школьников с ВОТ Луганщины - ЦНС

россияне по кремлевской программе "Культурная карта 4+85" планируют вывезти в рф 5 тысяч детей с временно оккупированной Луганщины. Пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.

Культурная карта предусматривает пропагандистские путешествия школьников в города Московии с целью промывки мозгов маленьких украинцев и дальнейшей их русификации. Кроме этого детям предлагают продолжать обучение в рф,

В ЦНС добавляют, что в 2025 году Кремль усиливает политику ассимиляции украинцев на временно оккупированных территориях. Для этого минкульт РФ создал специальные программы.

Также россияне активно ищут способы, чтобы вывезти в РФ украинских детей: это и "университетские смены", и "оздоровительные" путешествия.

Центр национального сопротивления отмечает, что каждый, кто причастен к вывозу украинских детей и меняет их самоидентификацию, будет нести ответственность за свои поступки. По международному праву такое преступление является актом геноцида,