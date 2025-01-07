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россияне планируют вывезти в рф 5 тысяч школьников с ВОТ Луганщины - ЦНС

россияне планируют вывезти в рф 5 тысяч школьников с ВОТ Луганщины - ЦНС

Киев  •  УНН

 • 5253 просмотра

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россия намерена вывезти 5 тысяч детей из оккупированной Луганщины по программе «Культурная карта 4+85». Кремль усиливает политику ассимиляции украинцев на оккупированных территориях через «культурные» и «оздоровительные» программы.

россияне по кремлевской программе "Культурная карта 4+85" планируют вывезти в рф 5 тысяч детей с временно оккупированной Луганщины. Пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.

Культурная карта предусматривает пропагандистские путешествия школьников в города Московии с целью промывки мозгов маленьких украинцев и дальнейшей их русификации. Кроме этого детям предлагают продолжать обучение в рф,

- отмечают в спортиве.

В ЦНС добавляют, что в 2025 году Кремль усиливает политику ассимиляции украинцев на временно оккупированных территориях. Для этого минкульт РФ создал специальные программы.

Также россияне активно ищут способы, чтобы вывезти в РФ украинских детей: это и "университетские смены", и "оздоровительные" путешествия.

Центр национального сопротивления отмечает, что каждый, кто причастен к вывозу украинских детей и меняет их самоидентификацию, будет нести ответственность за свои поступки. По международному праву такое преступление является актом геноцида,

- говорится в сообщении.

Напомним

На оккупированной Херсонщине российские власти изымают и уничтожают десятки тысяч украинских книг из библиотек. Под запрет попали произведения классиков, учебники по истории и книги о Голодоморе.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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