россияне планируют вывезти в рф 5 тысяч школьников с ВОТ Луганщины - ЦНС
Киев • УНН
россия намерена вывезти 5 тысяч детей из оккупированной Луганщины по программе «Культурная карта 4+85». Кремль усиливает политику ассимиляции украинцев на оккупированных территориях через «культурные» и «оздоровительные» программы.
россияне по кремлевской программе "Культурная карта 4+85" планируют вывезти в рф 5 тысяч детей с временно оккупированной Луганщины. Пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.
Культурная карта предусматривает пропагандистские путешествия школьников в города Московии с целью промывки мозгов маленьких украинцев и дальнейшей их русификации. Кроме этого детям предлагают продолжать обучение в рф,
В ЦНС добавляют, что в 2025 году Кремль усиливает политику ассимиляции украинцев на временно оккупированных территориях. Для этого минкульт РФ создал специальные программы.
Также россияне активно ищут способы, чтобы вывезти в РФ украинских детей: это и "университетские смены", и "оздоровительные" путешествия.
Центр национального сопротивления отмечает, что каждый, кто причастен к вывозу украинских детей и меняет их самоидентификацию, будет нести ответственность за свои поступки. По международному праву такое преступление является актом геноцида,
Напомним
На оккупированной Херсонщине российские власти изымают и уничтожают десятки тысяч украинских книг из библиотек. Под запрет попали произведения классиков, учебники по истории и книги о Голодоморе.