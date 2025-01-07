Окупанти знищують українську літературу на Херсонщині - Спротив
Київ • УНН
На окупованій Херсонщині російська влада вилучає та знищує десятки тисяч українських книг з бібліотек. Під заборону потрапили твори класиків, підручники з історії та книги про Голодомор.
На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни продовжують знищувати українську ідентичність, вилучаючи та знищуючи книги в захоплених бібліотеках. Пише Центр національного спротиву, передає УНН.
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У списку "екстремістської літератури" - твори українських класиків, підручники з історії України та книги про Голодомор і злочини комуністичного режиму. За цю діяльність відповідає так зване "міністерство культури" окупаційної адміністрації, яке звітує про десятки тисяч знищених примірників.
Центр національного спротиву закликає повідомляти інформацію про колаборантів, щоб притягнути їх до відповідальності.
Нагадаємо
Ще у 2022 році в ГУР МО розповідали, що російські війська на тимчасово окупованих територіях вилучають та знищують українську літературу та підручники історії України.
Росіяни виділяють сотні мільйонів рублів для знищення українських бібліотек на ТОТ.
Російські загарбники на ТОТ продовжили знищувати твори української літератури і у 2023 році.