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В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
13:58 • 12037 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
13:21 • 20645 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

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Оккупанты уничтожают украинскую литературу на Херсонщине - Сопротивление

Оккупанты уничтожают украинскую литературу на Херсонщине - Сопротивление

Киев  •  УНН

 • 7438 просмотра

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На оккупированной Херсонщине российские власти изымают и уничтожают десятки тысяч украинских книг из библиотек. Под запрет попали произведения классиков, учебники по истории и книги о Голодоморе.

На временно оккупированной Херсонщине россияне продолжают уничтожать украинскую идентичность, изымая и уничтожая книги в захваченных библиотеках. Пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В списке "экстремистской литературы" - произведения украинских классиков, учебники по истории Украины и книги о Голодоморе и преступлениях коммунистического режима. За эту деятельность отвечает так называемое "министерство культуры" оккупационной администрации, которое отчитывается о десятках тысяч уничтоженных экземпляров.

Центр национального сопротивления призывает сообщать информацию о коллаборационистах, чтобы привлечь их к ответственности.

Напомним

Еще в 2022 году в ГУР МО рассказывали, что российские войска на временно оккупированных территориях изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники истории Украины.

Россияне выделяют сотни миллионов рублей для уничтожения украинских библиотек на ВОТ.

Российские захватчики на ВОТ продолжили уничтожать произведения украинской литературы и в 2023 году.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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