Оккупанты уничтожают украинскую литературу на Херсонщине - Сопротивление

На временно оккупированной Херсонщине россияне продолжают уничтожать украинскую идентичность, изымая и уничтожая книги в захваченных библиотеках. Пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.



Детали

В списке "экстремистской литературы" - произведения украинских классиков, учебники по истории Украины и книги о Голодоморе и преступлениях коммунистического режима. За эту деятельность отвечает так называемое "министерство культуры" оккупационной администрации, которое отчитывается о десятках тысяч уничтоженных экземпляров.

Центр национального сопротивления призывает сообщать информацию о коллаборационистах, чтобы привлечь их к ответственности.

Напомним

Еще в 2022 году в ГУР МО рассказывали, что российские войска на временно оккупированных территориях изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники истории Украины.



Россияне выделяют сотни миллионов рублей для уничтожения украинских библиотек на ВОТ.



Российские захватчики на ВОТ продолжили уничтожать произведения украинской литературы и в 2023 году.

