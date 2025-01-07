Оккупанты уничтожают украинскую литературу на Херсонщине - Сопротивление
Киев • УНН
На оккупированной Херсонщине российские власти изымают и уничтожают десятки тысяч украинских книг из библиотек. Под запрет попали произведения классиков, учебники по истории и книги о Голодоморе.
На временно оккупированной Херсонщине россияне продолжают уничтожать украинскую идентичность, изымая и уничтожая книги в захваченных библиотеках. Пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
В списке "экстремистской литературы" - произведения украинских классиков, учебники по истории Украины и книги о Голодоморе и преступлениях коммунистического режима. За эту деятельность отвечает так называемое "министерство культуры" оккупационной администрации, которое отчитывается о десятках тысяч уничтоженных экземпляров.
Центр национального сопротивления призывает сообщать информацию о коллаборационистах, чтобы привлечь их к ответственности.
Напомним
Еще в 2022 году в ГУР МО рассказывали, что российские войска на временно оккупированных территориях изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники истории Украины.
Россияне выделяют сотни миллионов рублей для уничтожения украинских библиотек на ВОТ.
Российские захватчики на ВОТ продолжили уничтожать произведения украинской литературы и в 2023 году.