Окупанти знищують українську літературу та підручники історії: які книги "під забороною"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Російські війська на тимчасово окупованих територіях вилучають та знищують українську літературу та підручники історії України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Головне управління розвідки МО України.
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Як зазначили, у бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей почали вилучати українську історичну та художню літературу, яка не збігається з постулатами кремлівської пропаганди. Для цієї справи залучили російські підрозділи "воєнної поліції". Наразі, окрім репресивних, вони виконують так звані "ідеологічні функції".
Найбільше окупантів цікавлять книжки про історію Майдану, АТО/ООС, українських визвольних змагань. До "екстремістської" літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу.
Окупанти мають перелік заборонених до згадування імен. Серед них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл. У містах Кремінна, Рубіжне (Луганська область), Городня (Чернігівська область) відомі випадки вилучення книжки "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані.
Знайдені книжки вилучають, знищують на місці або вивозять у невідомому напрямку.
Додамо
У Старобільську Луганської області російська окупаційна адміністрація проводить заходи з впровадження в обіг російських рублів для розрахунку в магазинах та на ринках.
Також путінські війська намагаються розставляти на місцях окупаційні адміністрації. Розшукують патріотів та учасників АТО/ООС.
Місцевому населенню наказали збирати документи, начебто з метою оформлення пенсійного забезпечення.
Нагадаємо
На окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські загарбники заявили про відновлення навчального процесу у школах, але без української мови, української літератури та історії України.