Росіяни у школах під окупацією скасували українську мову та історію України – мовний омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські загарбники заявили про відновлення навчального процесу у школах, але без української мови, української літератури та історії України. Про це у Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
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"Російські окупанти продовжують політику геноциду - лінгвоциду. На території Донецької та Луганської областей, щойно окупованих російськими військами, вороги продовжують політику деукраїнізації закладів освіти", - написав Кремінь.
Уповноважений попросив міжнародні правозахисні організації фіксувати та реагувати на всі злочини, які росія здійснює в Україні.
"Закликаю наших громадян повідомляти про всі факти порушення прав людини для подальших позовів до Міжнародного суду ООН. Кремлівського карлика-збоченця, який переплюнув і гітлера, і сталіна, – до найвищої міри покарання", – додав омбудсмен.
Нагадаємо
Сьогодні, 16 березня, Міжнародний суд ООН ухвалив попереднє рішення у справі "Україна проти росії". Він постановив, що рф має негайно припинити воєнні дії в Україні.