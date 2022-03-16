Суд ООН: росія має негайно призупинити воєнні дії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Міжнародний суд ООН у середу, 16 березня, виніс попереднє рішення у справі "Україна проти Росії", постановивши, що рф повинна негайно припинити військові дії в країні, пише УНН.
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"Тринадцятьма голосами проти двох, російська федерація повинна негайно призупинити військові дії, розпочаті нею 24 лютого 2022 року на території України", - сказано в постанові.
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Згідно з попереднім рішенням суду, також тринадцятьма голосами проти двох було вирішено, що рф повинна забезпечити, щоб ніякі військові формування або нерегулярні збройні формування, які можуть діяти під її керівництвом або користуватися її підтримкою, а також будь-яка організація чи особа, які можуть перебувати під її контролем або керівництвом, не здійснювали дій, спрямованих на продовження зазначених військових операцій.
Було вирішено одноголосно що обидві сторони повинні утримуватися від будь-яких дій, які "можуть посилити або продовжити суперечку в суді або ускладнити її врегулювання".
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Як писав УНН, минулого тижня на слухання у Міжнародному суді в Гаазі за позовом Києва з метою припинення непровокованого вторгнення російських військ в Україну представники Москви на засідання не з'явилися.
Додамо також, що прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан цього тижня прибув до України.