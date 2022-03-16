Суд ООН: россия должна немедленно приостановить военные действия в Украине

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"Тринадцатью голосами против двух, российская федерация должна немедленно приостановить военные действия, начатые ею 24 февраля 2022 года на территории Украины", - сказано в постановлении.

Детали

Согласно предварительному решению суда, также тринадцатью голосами против двух было решено, что рф должна обеспечить, чтобы никакие воинские формирования или нерегулярные вооруженные формирования, которые могут действовать под ее руководством или пользоваться ее поддержкой, а также любая организация или лицо, которые могут находиться под ее контролем или руководством, не совершали действий, направленных на продолжение указанных военных операций.

Было решено единогласно что обе стороны должны воздерживаться от любых действий, которые "могут усугубить или продлить спор в Суде или затруднить его урегулирование".

Ранее

Как писал УНН, на прошлой неделе на слушания в Международном суде в Гааге по иску Киева с целью прекращения неспровоцированного вторжения российских войск в Украину представители Москвы на заседание не явились.

Добавим также, что прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан на этой неделе прибыл в Украину.