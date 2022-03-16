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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі вже в Україні – Зеленський

Прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі вже в Україні – Зеленський

Київ • УНН

 • 153472 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан вже в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 16 березня, пише УНН.

Цитата

"Говорив сьогодні з прокурором Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карімом Ханом. Він вже в Україні, вже почав працювати. Тож окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців”, - заявив Зеленський.

Деталі

Також глава держави повідомив про початок діяльності в Україні слідчої групи Міжнародного кримінального суду.

"Вона разом з нашими правоохоронцями вже збирає докази, збирає факти воєнних злочинів загарбників на території нашої держави – щоб ті отримали юридичну відповідь, законну і конкретну", - зазначив він.

Нагадаємо

Міжнародний кримінальний суд на початку березня офіційно розпочав розслідування нападу росії на Україну.

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