Прокурор Международного уголовного суда в Гааге уже в Украине – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан уже в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 16 марта, пишет УНН.
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"Говорил сегодня с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом. Он уже в Украине, уже начал работать. Поэтому оккупанты будут отвечать за все военные преступления против украинцев”, - заявил Зеленский.
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Также глава государства сообщил о начале деятельности в Украине следственной группы Международного уголовного суда.
"Она вместе с нашими правоохранителями уже собирает доказательства, собирает факты военных преступлений захватчиков на территории нашего государства - чтобы те получили юридический ответ, законный и конкретный", - отметил он.
Напомним
Международный уголовный суд в начале марта официально начал расследование нападения россии на Украину.