Прокурор Международного уголовного суда в Гааге уже в Украине – Зеленский

Цитата

"Говорил сегодня с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом. Он уже в Украине, уже начал работать. Поэтому оккупанты будут отвечать за все военные преступления против украинцев”, - заявил Зеленский.

Детали

Также глава государства сообщил о начале деятельности в Украине следственной группы Международного уголовного суда.

"Она вместе с нашими правоохранителями уже собирает доказательства, собирает факты военных преступлений захватчиков на территории нашего государства - чтобы те получили юридический ответ, законный и конкретный", - отметил он.

Напомним

Международный уголовный суд в начале марта официально начал расследование нападения россии на Украину.