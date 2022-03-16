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Прокурор Международного уголовного суда в Гааге уже в Украине – Зеленский

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан уже в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 16 марта, пишет УНН.

Цитата

"Говорил сегодня с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом. Он уже в Украине, уже начал работать. Поэтому оккупанты будут отвечать за все военные преступления против украинцев”, - заявил Зеленский.

Детали

Также глава государства сообщил о начале деятельности в Украине следственной группы Международного уголовного суда.

"Она вместе с нашими правоохранителями уже собирает доказательства, собирает факты военных преступлений захватчиков на территории нашего государства - чтобы те получили юридический ответ, законный и конкретный", - отметил он.

Напомним

Международный уголовный суд в начале марта официально начал расследование нападения россии на Украину.

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