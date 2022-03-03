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Міжнародний кримінальний суд почав розслідування нападу Росії на Україну

Київ • УНН

 • 163924 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. У заяві прокурора МКС Хана Каріма щодо ситуації в Україні йдеться про отримання звернень від 39 держав-учасниць та відкриття розслідування інформує УНН.

Деталі

Прокурор заявив, що на підставі звернень від 39 країн він починає слідство проти дій в Україні.

Цитата

"Ці звернення дають змогу моєму офісу розпочати розслідування ситуації в Україні з 21 листопада 2013 року, охоплюючи, таким чином, будь-які попередні та поточні звинувачення у військових злочинах, злочинах проти людства чи геноциді, скоєних на будь-якій частині території України будь-якою особою.

Кілька хвилин тому я повідомив головування МКС про своє рішення негайно розпочати активне розслідування ситуації. Наша робота зі збору доказів розпочалася", - йдеться у заяві.

Як зазначалося в попередній заяві від 28 лютого, під час попереднього вивчення ситуації в Україні, офіс прокурова вже знайшов розумні підстави вважати, що злочини, що підлягають юрисдикції Суду, вчинені, і визначив потенційні справи, які були б прийнятними.

Додамо

Міжнародний суд ООН 7 і 8 березня проведе слухання за позовом України проти РФ щодо порушення Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду.

Українські Національні Новини

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